«Бесконечно люблю вас»: Супруга внука Веры Алентовой высказалась о тяжелой потере

Актриса Мария Кукушкина, известная по сериалу «Триггер», посвятила трогательный пост в память о Вере Алентовой. Как сообщает Life.ru, Мария, которая является супругой Андрея Гордина, внука Алентовой, опубликовала в соцсетях памятный снимок со свадьбы, где народная артистка нежно целовала молодую актрису в щеку.
«Бесконечно люблю вас, Вера Валентиновна! Бесконечно! Вы навсегда в моем сердце», — написала Кукушкина под фотографией.
Напомним, Веры Алентовой не стало 25 декабря, народной артистке России было 83 года. Актриса пришла на похороны к актеру Анатолию Лобоцкому и почувствовала себя плохо. Ее экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Прощание с ней проведут 29 декабря в Театре имени Пушкина, где артистка прослужила более 60 лет.
Ранее актриса Виктория Исакова призналась, что внезапная смерть Веры Алентовой шокировала ее.