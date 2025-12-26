«Бесконечно люблю вас»: Супруга внука Веры Алентовой высказалась о тяжелой потере

Напомним, Веры Алентовой не стало 25 декабря, народной артистке России было 83 года. Актриса пришла на похороны к актеру Анатолию Лобоцкому и почувствовала себя плохо. Ее экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Прощание с ней проведут 29 декабря в Театре имени Пушкина, где артистка прослужила более 60 лет.