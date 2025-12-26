Ричмонд
«Бесконечно люблю вас»: Супруга внука Веры Алентовой высказалась о тяжелой потере

Народной артистке России не стало 25 декабря
Мария Кукушкина и Вера Алентова / фото: соцсети
Мария Кукушкина и Вера Алентова / фото: соцсети

Актриса Мария Кукушкина, известная по сериалу «Триггер», посвятила трогательный пост в память о Вере Алентовой. Как сообщает Life.ru, Мария, которая является супругой Андрея Гордина, внука Алентовой, опубликовала в соцсетях памятный снимок со свадьбы, где народная артистка нежно целовала молодую актрису в щеку.

«Бесконечно люблю вас, Вера Валентиновна! Бесконечно! Вы навсегда в моем сердце», — написала Кукушкина под фотографией.

Напомним, Веры Алентовой не стало 25 декабря, народной артистке России было 83 года. Актриса пришла на похороны к актеру Анатолию Лобоцкому и почувствовала себя плохо. Ее экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Прощание с ней проведут 29 декабря в Театре имени Пушкина, где артистка прослужила более 60 лет.

Ранее актриса Виктория Исакова призналась, что внезапная смерть Веры Алентовой шокировала ее.