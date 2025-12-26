Актер Грачев рассказал о работе над серией с Путиным в «Простоквашино»

На портале киносервиса опубликована новая серия мультфильма «Простоквашино» с персонажем президента России Владимира Путина. О том, как создавался эпизод, aif.ru рассказал известный «двойник» российского лидера, резидент Comedy Club Дмитрий Грачев.
«Записать эпизод получилось довольно быстро, поскольку у меня уже довольно большой опыт актерской работы с образом. Естественно, записали не один, а несколько дублей, как требует качественный продукт», — отметил он.
По словам актера, во время записи он допустил небольшую импровизацию.
«Сейчас в точности не вспомню, если и был экспромт, то минимальный, работали по сценарию. Может быть там, какое-то небольшое дополнение к фразе было интонационно. По настроению, может быть какие-то там я добавил междометия или, может быть, одно-два слова. Но в целом отклонения от изначального сценария не было», — поделился Грачев.
Отметим что в новогодней серии кот Матроскин и пес Шарик заводят спор о том, действительно ли обращение президента России выходит в прямом эфире. Герои отправляются в ночь на 1 января на Красную площадь, где встречают президента.
Ранее Михаил Швыдкой положительно отозвался о появлении Путина в «Простоквашино».