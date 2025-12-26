Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Грачев рассказал о работе над серией с Путиным в «Простоквашино»

Новогодняя серия «Простоквашино» с персонажем президента России вышла на официальном киносервисе
Дмитрий Грачев
Дмитрий ГрачевИсточник: Legion-Media.ru

На портале киносервиса опубликована новая серия мультфильма «Простоквашино» с персонажем президента России Владимира Путина. О том, как создавался эпизод, aif.ru рассказал известный «двойник» российского лидера, резидент Comedy Club Дмитрий Грачев.

«Записать эпизод получилось довольно быстро, поскольку у меня уже довольно большой опыт актерской работы с образом. Естественно, записали не один, а несколько дублей, как требует качественный продукт», — отметил он.

По словам актера, во время записи он допустил небольшую импровизацию.

Кадр из мультфильма «Простоквашино»
Кадр из мультфильма «Простоквашино»Источник: Союзмультфильм

«Сейчас в точности не вспомню, если и был экспромт, то минимальный, работали по сценарию. Может быть там, какое-то небольшое дополнение к фразе было интонационно. По настроению, может быть какие-то там я добавил междометия или, может быть, одно-два слова. Но в целом отклонения от изначального сценария не было», — поделился Грачев.

Отметим что в новогодней серии кот Матроскин и пес Шарик заводят спор о том, действительно ли обращение президента России выходит в прямом эфире. Герои отправляются в ночь на 1 января на Красную площадь, где встречают президента.

Ранее Михаил Швыдкой положительно отозвался о появлении Путина в «Простоквашино».