Звезда «Сладкой жизни» вышла на красную дорожку с подросшим сыном

Актриса Анастасия Меськова появилась на публике с сыном
Анастасия Меськова с сыном / фото: соцсети
Анастасия Меськова с сыном / фото: соцсети

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Анастасия Меськова вышла на красную дорожку с сыном. Актриса и балерина приехала с девятилетним Савелием на премьеру фильма «Чебурашка 2». Она поделилась кадрами с мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда говорила, что у мальчика есть хорошие данные для балета, но она не хочет, чтобы сын пошел по ее стопам. По мнению артистки, стать великим в этой профессии очень сложно, а быть посредственностью еще тяжелее. Однако звезда отметила, что если Савелий будет готов ко всем испытаниям и сам захочет танцевать, то она не будет препятствовать его мечте.

Ранее Анастасия Меськова появилась на красной дорожке с мужем-режиссером.