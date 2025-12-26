Фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе в главной роли рассказывает историю о том, как юный мечтатель Вилли Вонка прибывает в загадочный город, чтобы открыть свою шоколадную лавку, но сталкивается с могущественным картелем шоколатье. Его путь от уличного кондитера до владельца легендарной фабрики полон приключений, музыки и магии. Хотя действие происходит в стилизованном мире, напоминающем смесь европейских столиц, съемки проходили в конкретных, осязаемых местах. Рассказываем, где снимался этот фильм.
Места, где снимали фильм «Вонка»
Путешествие по местам съемок фильма «Вонка» — это тур по самым живописным и историческим уголкам Англии. Каждая локация — от столичных памятников архитектуры до идиллических пейзажей графства Дорсет — была выбрана из-за своей уникальной эстетики, способной рассказать часть истории Вилли Вонки.
Собор Святого Павла (Лондон)
Одна из самых известных достопримечательностей Лондона, собор Святого Павла, получила в фильме совершенно новую, таинственную роль. Величественные интерьеры стали идеальным местом для показа секретной встречи могущественного шоколадного картеля, куда входит и коварный Слагворт (Пэтерсон Джозеф). Грандиозность собора, обычно ассоциирующаяся с духовностью, здесь создает ироничный контраст с мирскими и жадными планами антагонистов, подчеркивая масштаб их влияния.
Замок Бодиам (Восточный Сассекс)
Ключевая локация фильма — замок Бодиам XIV века. Это воплощение мечты Вилли Вонки. Замок с его живописным рвом, башнями и каменными стенами юный шоколатье покупает для своей будущей фабрики. Режиссер Пол Кинг выбрал Бодиам за его сказочный, почти игрушечный вид, который идеально соответствует эстетике фильма. Замок предстает символом амбиций и волшебства, обещая зрителю, что самые смелые фантазии могут стать реальностью.
Рэдклифф-камера (Оксфорд)
Величественное здание Рэдклифф-камеры, входящее в комплекс Бодлианской библиотеки Оксфордского университета, выполняет в фильме двойную функцию. Его внушительный читальный зал становится рабочим местом матери Нудл, подруги Вонки. Двор Бодлианской библиотеки служит местом первой загадочной встречи Вилли с одним из умпа-лумпов в исполнении Хью Гранта.
Кобб (Лайм-Риджис, Дорсет)
Изогнутый каменный мол Кобб в городке Лайм-Риджис стал точкой входа Вилли Вонки в его приключение. По этой исторической дамбе, уходящей в Ла-Манш, герой шагает с чемоданом в руке, полный надежд. Уникальная форма пирса и живописные морские виды создают ощущение, что Вонка прибывает в совершенно особый, почти сказочный мир, где все возможно.
Парадные сады и набережная реки Эйвон (Бат)
Очаровательный город Бат, известный своей георгианской архитектурой, был искусно превращен в зимнюю сказку с помощью искусственного снега. Парадные сады стали местом, где отчаявшийся Вонка теряет последнюю монету, а колоннада на набережной реки Эйвон — темным проходом, ведущим к его будущему.
Интересные факты о фильме «Вонка»
Создание «Вонки» — это не только поиск идеальных локаций, но и кропотливая работа над деталями, отсылками к классике и созданием магии на съемочной площадке.
Связь с «Гарри Поттером» через рынок. Хотя шоколадная лавка Вонки была построена на студии, ее визуальный прообраз — лондонский крытый рынок Лидденхолл. Этот же рынок известен миллионам зрителей как Косой переулок из фильмов о Гарри Поттере. Таким образом два волшебных мира незримо связаны через одну архитектурную достопримечательность.
Элтемский дворец — тюдоровский шик для злодея. Роскошные интерьеры дома и фабрики Слагворта были сняты в Элтемском дворце в Лондоне. Уникальность места заключается в смешении эпох: перед зрителем предстает бывший средневековый дворец, перестроенный в 1930-х годах в стиле ар-деко. Архитектурный гибрид отражает характер Слагворта — человека, пытающегося соединить традиционную монополию с новыми, коварными методами.
Последний бальный зал 1950-х. Яркая сцена концерта Ларри Чаклсворта (Рич Фулчер) была снята в бальном зале «Риволи» в лондонском районе Брокли. Это последний в городе подлинный бальный зал в стиле 1950-х годов, что делает его не просто съемочной площадкой, а живым памятником эпохи, сохранившим свою аутентичную атмосферу.
Песчаный зоопарк в римском парке. Причудливая сцена кражи жирафьего молока была снята в парке Веруламиум в Сент-Олбансе. Ирония в том, что этот парк разбит на месте древнеримского города, а сам зоопарк был временной декорацией, построенной на его лужайках. Это создало забавный контраст между античной историей места и гротескной комедией момента.
Темза как река воспоминаний. Идиллические флешбэки о детстве Вонки снимались на реке Темзе в ее самых живописных местах, например в Оксфордшире. Кинг использовал спокойные, солнечные виды реки, чтобы создать визуальную метафору счастливого, беззаботного прошлого героя, которое контрастирует с его непростыми буднями в городе.