Где снимали фильм «Вонка»: сладкий тур по реальным местам киносказки

Фильм «Вонка» 2023 года — это красочное путешествие в вымышленный город, где мечты становятся шоколадом. Но волшебство этой истории рождалось в реальных уголках Великобритании, где снимали эту картину
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Вонка
Кадр из фильма «Вонка»

Фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе в главной роли рассказывает историю о том, как юный мечтатель Вилли Вонка прибывает в загадочный город, чтобы открыть свою шоколадную лавку, но сталкивается с могущественным картелем шоколатье. Его путь от уличного кондитера до владельца легендарной фабрики полон приключений, музыки и магии. Хотя действие происходит в стилизованном мире, напоминающем смесь европейских столиц, съемки проходили в конкретных, осязаемых местах. Рассказываем, где снимался этот фильм. 

Места, где снимали фильм «Вонка»

Путешествие по местам съемок фильма «Вонка» — это тур по самым живописным и историческим уголкам Англии. Каждая локация — от столичных памятников архитектуры до идиллических пейзажей графства Дорсет — была выбрана из-за своей уникальной эстетики, способной рассказать часть истории Вилли Вонки. 

Собор Святого Павла (Лондон)

Кадр из фильма Вонка
Кадр из фильма «Вонка»

Одна из самых известных достопримечательностей Лондона, собор Святого Павла, получила в фильме совершенно новую, таинственную роль. Величественные интерьеры стали идеальным местом для показа секретной встречи могущественного шоколадного картеля, куда входит и коварный Слагворт (Пэтерсон Джозеф). Грандиозность собора, обычно ассоциирующаяся с духовностью, здесь создает ироничный контраст с мирскими и жадными планами антагонистов, подчеркивая масштаб их влияния.

Замок Бодиам (Восточный Сассекс)

Кадр из фильма Вонка
Кадр из фильма «Вонка»

Ключевая локация фильма — замок Бодиам XIV века. Это воплощение мечты Вилли Вонки. Замок с его живописным рвом, башнями и каменными стенами юный шоколатье покупает для своей будущей фабрики. Режиссер Пол Кинг выбрал Бодиам за его сказочный, почти игрушечный вид, который идеально соответствует эстетике фильма. Замок предстает символом амбиций и волшебства, обещая зрителю, что самые смелые фантазии могут стать реальностью.

Рэдклифф-камера (Оксфорд)

Кадр из фильма Вонка
Кадр из фильма «Вонка»

Величественное здание Рэдклифф-камеры, входящее в комплекс Бодлианской библиотеки Оксфордского университета, выполняет в фильме двойную функцию. Его внушительный читальный зал становится рабочим местом матери Нудл, подруги Вонки. Двор Бодлианской библиотеки служит местом первой загадочной встречи Вилли с одним из умпа-лумпов в исполнении Хью Гранта.

Кобб (Лайм-Риджис, Дорсет)

Кадр из фильма Вонка
Кадр из фильма «Вонка»

Изогнутый каменный мол Кобб в городке Лайм-Риджис стал точкой входа Вилли Вонки в его приключение. По этой исторической дамбе, уходящей в Ла-Манш, герой шагает с чемоданом в руке, полный надежд. Уникальная форма пирса и живописные морские виды создают ощущение, что Вонка прибывает в совершенно особый, почти сказочный мир, где все возможно.

Парадные сады и набережная реки Эйвон (Бат)

Кадр из фильма Вонка
Кадр из фильма «Вонка»

Очаровательный город Бат, известный своей георгианской архитектурой, был искусно превращен в зимнюю сказку с помощью искусственного снега. Парадные сады стали местом, где отчаявшийся Вонка теряет последнюю монету, а колоннада на набережной реки Эйвон — темным проходом, ведущим к его будущему. 

Интересные факты о фильме «Вонка»

Кадр из фильма Вонка
Кадр из фильма «Вонка»

Создание «Вонки» — это не только поиск идеальных локаций, но и кропотливая работа над деталями, отсылками к классике и созданием магии на съемочной площадке.

  • Связь с «Гарри Поттером» через рынок. Хотя шоколадная лавка Вонки была построена на студии, ее визуальный прообраз — лондонский крытый рынок Лидденхолл. Этот же рынок известен миллионам зрителей как Косой переулок из фильмов о Гарри Поттере. Таким образом два волшебных мира незримо связаны через одну архитектурную достопримечательность.

  • Элтемский дворец — тюдоровский шик для злодея. Роскошные интерьеры дома и фабрики Слагворта были сняты в Элтемском дворце в Лондоне. Уникальность места заключается в смешении эпох: перед зрителем предстает бывший средневековый дворец, перестроенный в 1930-х годах в стиле ар-деко. Архитектурный гибрид отражает характер Слагворта — человека, пытающегося соединить традиционную монополию с новыми, коварными методами.

  • Последний бальный зал 1950-х. Яркая сцена концерта Ларри Чаклсворта (Рич Фулчер) была снята в бальном зале «Риволи» в лондонском районе Брокли. Это последний в городе подлинный бальный зал в стиле 1950-х годов, что делает его не просто съемочной площадкой, а живым памятником эпохи, сохранившим свою аутентичную атмосферу.

  • Песчаный зоопарк в римском парке. Причудливая сцена кражи жирафьего молока была снята в парке Веруламиум в Сент-Олбансе. Ирония в том, что этот парк разбит на месте древнеримского города, а сам зоопарк был временной декорацией, построенной на его лужайках. Это создало забавный контраст между античной историей места и гротескной комедией момента.

  • Темза как река воспоминаний. Идиллические флешбэки о детстве Вонки снимались на реке Темзе в ее самых живописных местах, например в Оксфордшире. Кинг использовал спокойные, солнечные виды реки, чтобы создать визуальную метафору счастливого, беззаботного прошлого героя, которое контрастирует с его непростыми буднями в городе.