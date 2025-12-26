Связь с «Гарри Поттером» через рынок. Хотя шоколадная лавка Вонки была построена на студии, ее визуальный прообраз — лондонский крытый рынок Лидденхолл. Этот же рынок известен миллионам зрителей как Косой переулок из фильмов о Гарри Поттере. Таким образом два волшебных мира незримо связаны через одну архитектурную достопримечательность.

Элтемский дворец — тюдоровский шик для злодея. Роскошные интерьеры дома и фабрики Слагворта были сняты в Элтемском дворце в Лондоне. Уникальность места заключается в смешении эпох: перед зрителем предстает бывший средневековый дворец, перестроенный в 1930-х годах в стиле ар-деко. Архитектурный гибрид отражает характер Слагворта — человека, пытающегося соединить традиционную монополию с новыми, коварными методами.

Последний бальный зал 1950-х. Яркая сцена концерта Ларри Чаклсворта (Рич Фулчер) была снята в бальном зале «Риволи» в лондонском районе Брокли. Это последний в городе подлинный бальный зал в стиле 1950-х годов, что делает его не просто съемочной площадкой, а живым памятником эпохи, сохранившим свою аутентичную атмосферу.

Песчаный зоопарк в римском парке. Причудливая сцена кражи жирафьего молока была снята в парке Веруламиум в Сент-Олбансе. Ирония в том, что этот парк разбит на месте древнеримского города, а сам зоопарк был временной декорацией, построенной на его лужайках. Это создало забавный контраст между античной историей места и гротескной комедией момента.