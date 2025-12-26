Ричмонд
Где снимали фильм «Интерстеллар»: от кукурузных полей Альберты до ледников Исландии

Чтобы создать убедительный образ умирающей Земли и далеких, чужеродных миров, съемочная группа фильма «Интерстеллар» отправилась в путешествие по нашей планете, сознательно минимизируя использование компьютерной графики. Вспоминаем, где снимали эту картину
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Интерстеллар
Кадр из фильма «Интерстеллар»

«Интерстеллар» — это масштабная фантастическая сага о последнем путешествии человечества за пределы родной планеты. Действие разворачивается в недалеком будущем, где Земля страдает от глобального продовольственного кризиса и бесконечных пыльных бурь. В этих условиях бывший пилот NASA Джозеф Купер присоединяется к отчаянной миссии пролететь через червоточину в поисках нового дома для человечества. Фильм знаменит не только глубоким сюжетом и сильным актерским составом во главе с Мэттью Макконахи, но и невероятной визуальной достоверностью. Рассказываем о том, где снимали ленту «Интерстеллар».

Места, где снимали «Интерстеллар»

Для создания многослойной реальности «Интерстеллара» Кристофер Нолан и его команда использовали пейзажи трех стран: Канады, Исландии и США. Каждая локация была тщательно подобрана, чтобы показать этапы путешествия героев и передать определенные эмоции — от ностальгии по умирающей Земле до трепета перед лицом неведомых космических миров.

Окрестности Калгари (провинция Альберта, Канада): умирающая Земля

Кадр из фильма Интерстеллар
Кадр из фильма «Интерстеллар»

Большинство сцен на Земле, включая моменты с фермой Купера, были сняты в провинции Альберта в Канаде. Чтобы создать аутентичный образ американского Среднего Запада, съемочная группа специально построила дом главного героя с нуля. Однако настоящей «звездой» стали 200 га живой кукурузы, которую засеяли специально для фильма. Школа, где учится дочь Купера Мёрф, находится в деревушке Лонгвью, а сцену пыльной бури на бейсбольном матче снимали на Seaman Stadium в городке Окотокс.

Юго-Восточная Исландия: враждебные миры

Кадр из фильма Интерстеллар
Кадр из фильма «Интерстеллар»

Исландия с ее инопланетными пейзажами идеально подошла для изображения далеких планет. Сцены на планете Миллер, покрытой бескрайним океаном, снимались в холодных водах лагуны недалеко от города Киркьюбайярклёйстюр. Актерам, включая Энн Хэтэуэй, пришлось работать в экстремальных условиях в настоящей ледяной воде. Ледяные пустоши планеты Манна были воссозданы на леднике Свинафеллсйёкюдль в национальном парке Ватнайёкюдль. Суровые, безжизненные виды этого места идеально передали ощущение затерянного и опасного мира, застывшего во льдах.

Лос-Анджелес и окрестности (США): наука и новая надежда

Кадр из фильма Интерстеллар
Кадр из фильма «Интерстеллар»

Несмотря на космический размах, некоторые ключевые локации нашлись совсем недалеко от голливудских студий. Футуристические интерьеры секретной штаб-квартиры NASA были сняты в The Westin Bonaventure Hotel & Suites в Лос-Анджелесе, чья уникальная архитектура с круговыми балконами давно привлекает кинематографистов. А финальная, полная надежды сцена на пригодной для жизни планете Эдмундса была снята в калифорнийской пустыне недалеко от Люцерн-Вэлли. Каменистый, но освещенный мягким светом ландшафт символизировал новое начало для человечества.

Интересные факты о фильме «Интерстеллар»

Кадр из фильма Интерстеллар
Кадр из фильма «Интерстеллар»

Создание «Интерстеллара» — это история технических инноваций и невероятной преданности делу. За кадром эпической саги скрываются удивительные детали, которые делают фильм еще более уникальным.

  • Консультантом фильма выступил американский физик-теоретик Кип Торн. Его работа по изучению гравитационных аномалий и визуализации черной дыры «Гаргантюа» была настолько детальной, что впоследствии привела к публикации нескольких научных работ. Компьютерная модель черной дыры, созданная для фильма, считалась на тот момент самой точной в мире.

  • История с кукурузным полем в Альберте получила неожиданное продолжение. Выращенный для фильма урожай не только окупил часть расходов, но и стал составляющей маркетинговой кампании. Попкорн, приготовленный из этой кукурузы, раздавали на премьере фильма в Лос-Анджелесе.

  • Кристофер Нолан стремился к максимальной реалистичности. Например, вращающаяся космическая станция «Эндьюранс» была построена в полном масштабе и подвешена на гигантских кольцах в павильоне. Это позволяло актерам физически ощущать невесомость и движение, а съемочной группе — освещать модель так, как если бы она реально находилась в космосе.

  • Чтобы помочь актерам, особенно юной Маккензи Фой, прочувствовать релятивистские эффекты времени (когда один час на планете равен семи годам на Земле), Нолан использовал необычный метод. На съемочной площадке в реальном времени запускался большой цифровой таймер, который отсчитывал земные годы по мере съемок сцен на планете Миллер, создавая необходимое эмоциональное давление.

  • Саундтрек Ханса Циммера, ставший визитной карточкой фильма, был создан с использованием органа в лондонской Temple Church. Циммер и Нолан записали звуки самого инструмента, включая механическое движение его мехов и клавиш, чтобы придать музыке космическое, дышащее и почти осязаемое качество, которое невозможно было создать исключительно электронным путем.