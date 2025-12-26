Консультантом фильма выступил американский физик-теоретик Кип Торн. Его работа по изучению гравитационных аномалий и визуализации черной дыры «Гаргантюа» была настолько детальной, что впоследствии привела к публикации нескольких научных работ. Компьютерная модель черной дыры, созданная для фильма, считалась на тот момент самой точной в мире.

История с кукурузным полем в Альберте получила неожиданное продолжение. Выращенный для фильма урожай не только окупил часть расходов, но и стал составляющей маркетинговой кампании. Попкорн, приготовленный из этой кукурузы, раздавали на премьере фильма в Лос-Анджелесе.

Кристофер Нолан стремился к максимальной реалистичности. Например, вращающаяся космическая станция «Эндьюранс» была построена в полном масштабе и подвешена на гигантских кольцах в павильоне. Это позволяло актерам физически ощущать невесомость и движение, а съемочной группе — освещать модель так, как если бы она реально находилась в космосе.

Чтобы помочь актерам, особенно юной Маккензи Фой, прочувствовать релятивистские эффекты времени (когда один час на планете равен семи годам на Земле), Нолан использовал необычный метод. На съемочной площадке в реальном времени запускался большой цифровой таймер, который отсчитывал земные годы по мере съемок сцен на планете Миллер, создавая необходимое эмоциональное давление.