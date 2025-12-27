Николь Кидман в платье с декольте вышла на публику без парика

Голливудская актриса Николь Кидман вышла на публику без парика. Фото опубликованы на сайте Page Six.
Папарацци подловили знаменитость во время прогулки с дочерьми Сандей Роуз и Фейт Урбан в Сиднее. 58-летняя актриса была запечатлена с распущенными кудрявыми волосами и макияжем с черной тушью и красной помадой. Артистка была одета в желтое платье с декольте в бельевом стиле и золотые сандалии. Образ знаменитости дополнила соломенная сумка.
30 сентября Николь Кидман подала заявление о расторжении брака с певцом Китом Урбаном. Актриса указала в документах, что причиной развода являются непреодолимые разногласия. При этом инсайдер таблоида Daily Mail считает, что пара разошлась из-за новой возлюбленной Кита Урбана.
Ранее сообщалось, что Кит Урбан задумался, что развод с Николь Кидман мог быть ошибкой.