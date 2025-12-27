Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Николь Кидман в платье с декольте вышла на публику без парика

Актрису Николь Кидман засняли в платье с декольте с кудрявыми волосами

Голливудская актриса Николь Кидман вышла на публику без парика. Фото опубликованы на сайте Page Six.

Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Соцсети

Папарацци подловили знаменитость во время прогулки с дочерьми Сандей Роуз и Фейт Урбан в Сиднее. 58-летняя актриса была запечатлена с распущенными кудрявыми волосами и макияжем с черной тушью и красной помадой. Артистка была одета в желтое платье с декольте в бельевом стиле и золотые сандалии. Образ знаменитости дополнила соломенная сумка.

30 сентября Николь Кидман подала заявление о расторжении брака с певцом Китом Урбаном. Актриса указала в документах, что причиной развода являются непреодолимые разногласия. При этом инсайдер таблоида Daily Mail считает, что пара разошлась из-за новой возлюбленной Кита Урбана.

Ранее сообщалось, что Кит Урбан задумался, что развод с Николь Кидман мог быть ошибкой.