Николь Кидман в платье с декольте вышла на публику без парика

Папарацци подловили знаменитость во время прогулки с дочерьми Сандей Роуз и Фейт Урбан в Сиднее. 58-летняя актриса была запечатлена с распущенными кудрявыми волосами и макияжем с черной тушью и красной помадой. Артистка была одета в желтое платье с декольте в бельевом стиле и золотые сандалии. Образ знаменитости дополнила соломенная сумка.