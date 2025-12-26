Ричмонд
Жена Алексея Серебрякова прокомментировала сообщения о его госпитализации

Супруга артиста опровергла новости о госпитализации
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков

Жена актера Алексея Серебрякова опровергла сообщения о его госпитализации из-за обострения хронической болезни. Ее слова приводит 360.ru.

«Вранье это все. Он дома», — заявила супруга 61-летнего артиста.

26 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что Серебряков попал в больницу с жалобами на одышку и постоянный кашель. Актер якобы провел в больнице четыре дня, врачи диагностировали у него обострение хронического бронхита на фоне курения. По данным канала, несмотря на проблемы с дыханием и угрозу развития хронической обструктивной болезни легких, Серебряков не планирует отказываться от вредной привычки.