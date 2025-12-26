44-летняя «ангел» Victoria's Secret в «голом» платье встретила Рождество

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Алессандра Амбросио в платье из кружева встретила Рождество. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
44-летняя знаменитость позировала в платье из красного кружева. Волосы модель собрала в хвост и сделала вечерний макияж.
«Ангел» Victoria’s Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родились дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс, с которыми она часто путешествует по миру.
Модель сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria’s Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.
Ранее Алессандра Амбросио снялась без лифа от купальника на пляже.