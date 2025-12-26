Звезда «Кадетства» приехала в Мариинский театр в ярком мини-платье

Актриса Елена Захарова появилась на публике в ярком мини-платье. Звезда приехала в Мариинский театр на спектакль «Щелкунчик». Она рассказала об этом подписчикам и показала кадры из зрительного зала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Прекрасное утро. Как же было красиво. Браво», — поделилась впечатлениями артистка.
Знаменитость недавно призналась, что уже несколько лет не может избавиться от лишних килограммов. По словам Захаровой, она убрала из рациона вредную еду, но это не решило проблему. Актриса не комплексует по этому поводу и довольна тем, как «сохранилась» в 50 лет.
Ранее Елена Захарова пришла в московскую школу в образе Снегурочки.