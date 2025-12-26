Агния Кузнецова отпраздновала с мужем день рождения сына после слухов о разводе

Звезда ремейка «А зори здесь тихие» Агния Кузнецова отпраздновала с мужем день рождения сына на фоне слухов о разводе. Танцовщик Максим Петров присутствовал на торжестве в честь шестилетия Андрона. Он снимал на видео, как именинник задувал свечи на торте. Артистка поделилась моментами с праздника в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Отметили день рождения сына с размахом. Тебе 6 лет. Такой большой, Андрон. Люблю тебя сильно. Будь счастлив», — написала знаменитость.
Актриса в 2015 году вышла замуж за Петрова, а через четыре года родила от него первенца. Звезда признавалась в интервью, что хотела назвать сына Андреем в честь врача, который проводил эпидуральную анестезию — настолько она была ему благодарна. Однако супругу знаменитости не понравился такой вариант, поскольку хореограф хотел дать ребенку оригинальное имя. По словам Кузнецовой, она долгое время стояла на своем, но в итоге пошла на компромисс — мальчика назвали Андроном.
