Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Агния Кузнецова отпраздновала с мужем день рождения сына после слухов о разводе

Актриса поделилась редкими кадрами с мужем на фоне слухов о разводе
Звезда «А зори здесь тихие» отпраздновала с мужем день рождения сына после слухов о разводе
Звезда «А зори здесь тихие» отпраздновала с мужем день рождения сына после слухов о разводеИсточник: www_gazeta_ru

Звезда ремейка «А зори здесь тихие» Агния Кузнецова отпраздновала с мужем день рождения сына на фоне слухов о разводе. Танцовщик Максим Петров присутствовал на торжестве в честь шестилетия Андрона. Он снимал на видео, как именинник задувал свечи на торте. Артистка поделилась моментами с праздника в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Отметили день рождения сына с размахом. Тебе 6 лет. Такой большой, Андрон. Люблю тебя сильно. Будь счастлив», — написала знаменитость.

Актриса в 2015 году вышла замуж за Петрова, а через четыре года родила от него первенца. Звезда признавалась в интервью, что хотела назвать сына Андреем в честь врача, который проводил эпидуральную анестезию — настолько она была ему благодарна. Однако супругу знаменитости не понравился такой вариант, поскольку хореограф хотел дать ребенку оригинальное имя. По словам Кузнецовой, она долгое время стояла на своем, но в итоге пошла на компромисс — мальчика назвали Андроном.

Ранее Агния Кузнецова появилась на публике с сыном.