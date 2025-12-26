Ричмонд
Никита Михалков назвал главное правило опохмеления

Режиссер Михалков заявил, что будет опохмеляться 1 января
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Никита Михалков назвал главное правило опохмеления. Беседу с кинематографистом опубликовал в своем Telegram-канале политический журналист Александр Юнашев.

«Первого января опохмеляются все обычно. Я тоже буду, надеюсь», — рассказал Михалков о своих планах на постновогодье.

По словам знаменитости, варианты избавления от похмелья зависят от того, что человек пил вечером, когда он встал и сколько времени провел за столом.

«Но самое главное — чтобы все-таки опохмеление не превратилось в новую волну, это самое тяжелое. Но тут надо держаться», — посмеялся 80-летний народный артист РСФСР.

Ранее Владимир Путин отметил самобытность Михалкова и его преданность российской культуре.