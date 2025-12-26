Ричмонд
Как снимали фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961): заполярная сказка и ледяные трюки

Процесс создания фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» — это удивительная история о том, как киносказочник Александр Роу преодолел цензуру, суровые погодные условия и технические сложности, чтобы подарить зрителям одну из главных рождественских историй советского экрана
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Вечера на хуторе близ Диканьки
Фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки» — классическая советская киносказка, режиссером которой выступил мастер жанра Александр Роу. Картина, вышедшая в 1962 году, рассказывает романтическую и полную мистики историю о том, как отважный кузнец Вакула, чтобы завоевать сердце гордой красавицы Оксаны, отправляется верхом на черте в Петербург за черевичками самой императрицы. Большая часть съемок проходила в заснеженной Мурманской области. Рассказываем, как снимали этот фильм. 

Особенности съемочного процесса

Работа над «Вечерами на хуторе близ Диканьки» была сопряжена с целым рядом уникальных творческих и технических решений. Режиссер Александр Роу и его команда проявили недюжинную изобретательность, чтобы перенести гоголевский мир на экран. Для этого им пришлось преодолеть как идеологические рамки, так и физические ограничения.

Трансформация названия и сюжета для обхода цензуры

Изначально режиссер планировал прямую экранизацию повести «Ночь перед Рождеством», однако советские чиновники не могли допустить на экраны фильм с религиозной составляющей в названии. Выход был найден блестящий: картина получила название всего сборника — «Вечера на хуторе близ Диканьки». Более того, Роу пообещал представить все фольклорно-обрядовые элементы не всерьез, а с юмором и долей сатиры, что и позволило проекту состояться.

Строительство украинского хутора за полярным кругом

Кадр из фильма Вечера на хуторе близ Диканьки
Поскольку съемки начались весной, в настоящей Диканьке уже не было снега. Команда отправилась на Кольский полуостров, где у поселка «13-й километр» под Кировском всего за несколько дней был возведен целый хутор: беленые хаты с соломенными крышами, плетни, сараи и даже небольшая деревянная церковь. Так Мурманская область на несколько недель превратилась в сказочную украинскую Диканьку.

Монтажная магия

Кадр из фильма Вечера на хуторе близ Диканьки
В эпоху, когда компьютерной графики не существовало, для создания чудес использовались остроумные монтажные трюки. Знаменитый эпизод, где вареники сами залетают в рот Пацюку, был снят с точностью до наоборот: актер выплевывал их изо рта, а на монтаже пленку пустили в обратную сторону. Аналогичный прием использовался для некоторых трюков с полетом черта.

Костюмы и грим

Кадр из фильма Вечера на хуторе близ Диканьки
Работа художников по костюмам и гримеров была титанической. Для 58-летнего Георгия Милляра сначала сшили теплый меховой костюм черта, но актер потребовал заменить его на легкий, чтобы тот не сковывал движений. Людмиле Хитяевой, игравшей Солоху, с помощью нескольких нижних юбок и специальных подкладок создавали внушительные формы, актрису также просили вжимать подбородок, чтобы казаться полнее.

Массовка из местных жителей

Для создания атмосферы веселого народного гулянья и колядок съемочная группа набрала массовку прямо на месте. Объявления были расклеены по Кировску, и на отбор пришли сотни студентов медицинского училища и рабочих-горняков. Их гримировали, переодевали в народные костюмы, следя за исторической достоверностью (снимали кольца, стирали лак с ногтей), и автобусами возили на площадку, где они катались на санях и пели колядки.

Кадр из фильма Вечера на хуторе близ Диканьки
Когда проходили съемки фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Основные натурные съемки картины проходили ранней весной 1961 года. Из-за начала съемочного периода в марте команда столкнулась с отсутствием снега на родине Гоголя и была вынуждена искать локации на Севере. Работа в Мурманской области, где в это время еще стояли морозы и лежал глубокий снег, стала одним из самых сложных и запоминающихся этапов создания фильма. Павильонные съемки и работа в Эрмитаже проходили позже — летом и осенью 1961 года.

Какие сложности возникли в процессе съемок

Кадр из фильма Вечера на хуторе близ Диканьки
Помимо творческих задач, съемочную группу поджидал ряд непредвиденных трудностей и происшествий.

  • Травма дублера. Для ключевого и самого опасного трюка — полета черта на тросе под куполом павильона — был приглашен профессиональный акробат-циркач. Однако во время подготовки он получил серьезную травму, и все трюки пришлось выполнять Георгию Милляру, который, несмотря на боязнь высоты, блестяще справился с задачей.

  • Несчастный случай с Людмилой Хитяевой. Актриса, уже утвержденная на роль Солохи, во время отдыха сломала нос, катаясь на лыжах. Она восприняла это как наказание за роль ведьмы и даже хотела отказаться от работы. К счастью, перелом был не очень сложным, а образовавшаяся небольшая горбинка на носу только добавила колорита ее героине.

  • Сложности в актерском дуэте. Между исполнителями главных ролей — Юрием Тавровым и Людмилой Мызниковой — не возникло того творческого контакта, о котором мечтает каждый режиссер. Мызникова позже вспоминала, что Тавров был человеком замкнутым, поэтому ей было психологически трудно изображать на экране искреннюю любовь и восхищение.

Кто сыграл в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Людмила Мызникова и Юрий Тавров в фильме Вечера на хуторе близ Диканьки
В картине собрался звездный и характерный состав актеров.

Интересные факты о фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Кадр из фильма Вечера на хуторе близ Диканьки
За кулисами праздничной сказки скрывается множество занятных и трогательных деталей.

  • Самый первый показ готового фильма состоялся не в Москве, а в Кировске 15 декабря 1961 года в ДК комбината «Апатит». На премьеру пригласили всех местных жителей, снимавшихся в массовке. Атмосферу создавали юные артисты, переодетые чертями, которые бегали по фойе и бросались в зрителей ватными снежками.

  • Чтобы не заболеть после ледяной проруби, Георгий Милляр использовал нестандартное согревающее средство. Вместо традиционной водки он предпочитал тройной одеколон, который в те годы изготавливался на чистом спирте.

  • Несмотря на то что Милляр был душой компании и постоянно шутил (даже давал коллегам смешные прозвища), он относился к своей роли с трепетом. Каждый раз, надевая костюм нечистой силы, он шептал: «Господи, прости меня за это хулиганство!»

  • Сцены во дворце у императрицы снимали в Эрмитаже. Чтобы не мешать работе музея и посетителям, съемочная группа работала исключительно в ночные смены.