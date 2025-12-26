Травма дублера. Для ключевого и самого опасного трюка — полета черта на тросе под куполом павильона — был приглашен профессиональный акробат-циркач. Однако во время подготовки он получил серьезную травму, и все трюки пришлось выполнять Георгию Милляру, который, несмотря на боязнь высоты, блестяще справился с задачей.

Несчастный случай с Людмилой Хитяевой. Актриса, уже утвержденная на роль Солохи, во время отдыха сломала нос, катаясь на лыжах. Она восприняла это как наказание за роль ведьмы и даже хотела отказаться от работы. К счастью, перелом был не очень сложным, а образовавшаяся небольшая горбинка на носу только добавила колорита ее героине.