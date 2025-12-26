Фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки» — классическая советская киносказка, режиссером которой выступил мастер жанра Александр Роу. Картина, вышедшая в 1962 году, рассказывает романтическую и полную мистики историю о том, как отважный кузнец Вакула, чтобы завоевать сердце гордой красавицы Оксаны, отправляется верхом на черте в Петербург за черевичками самой императрицы. Большая часть съемок проходила в заснеженной Мурманской области. Рассказываем, как снимали этот фильм.
Особенности съемочного процесса
Работа над «Вечерами на хуторе близ Диканьки» была сопряжена с целым рядом уникальных творческих и технических решений. Режиссер Александр Роу и его команда проявили недюжинную изобретательность, чтобы перенести гоголевский мир на экран. Для этого им пришлось преодолеть как идеологические рамки, так и физические ограничения.
Трансформация названия и сюжета для обхода цензуры
Изначально режиссер планировал прямую экранизацию повести «Ночь перед Рождеством», однако советские чиновники не могли допустить на экраны фильм с религиозной составляющей в названии. Выход был найден блестящий: картина получила название всего сборника — «Вечера на хуторе близ Диканьки». Более того, Роу пообещал представить все фольклорно-обрядовые элементы не всерьез, а с юмором и долей сатиры, что и позволило проекту состояться.
Строительство украинского хутора за полярным кругом
Поскольку съемки начались весной, в настоящей Диканьке уже не было снега. Команда отправилась на Кольский полуостров, где у поселка «13-й километр» под Кировском всего за несколько дней был возведен целый хутор: беленые хаты с соломенными крышами, плетни, сараи и даже небольшая деревянная церковь. Так Мурманская область на несколько недель превратилась в сказочную украинскую Диканьку.
Монтажная магия
В эпоху, когда компьютерной графики не существовало, для создания чудес использовались остроумные монтажные трюки. Знаменитый эпизод, где вареники сами залетают в рот Пацюку, был снят с точностью до наоборот: актер выплевывал их изо рта, а на монтаже пленку пустили в обратную сторону. Аналогичный прием использовался для некоторых трюков с полетом черта.
Костюмы и грим
Работа художников по костюмам и гримеров была титанической. Для 58-летнего Георгия Милляра сначала сшили теплый меховой костюм черта, но актер потребовал заменить его на легкий, чтобы тот не сковывал движений. Людмиле Хитяевой, игравшей Солоху, с помощью нескольких нижних юбок и специальных подкладок создавали внушительные формы, актрису также просили вжимать подбородок, чтобы казаться полнее.
Массовка из местных жителей
Для создания атмосферы веселого народного гулянья и колядок съемочная группа набрала массовку прямо на месте. Объявления были расклеены по Кировску, и на отбор пришли сотни студентов медицинского училища и рабочих-горняков. Их гримировали, переодевали в народные костюмы, следя за исторической достоверностью (снимали кольца, стирали лак с ногтей), и автобусами возили на площадку, где они катались на санях и пели колядки.
Когда проходили съемки фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»
Основные натурные съемки картины проходили ранней весной 1961 года. Из-за начала съемочного периода в марте команда столкнулась с отсутствием снега на родине Гоголя и была вынуждена искать локации на Севере. Работа в Мурманской области, где в это время еще стояли морозы и лежал глубокий снег, стала одним из самых сложных и запоминающихся этапов создания фильма. Павильонные съемки и работа в Эрмитаже проходили позже — летом и осенью 1961 года.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Помимо творческих задач, съемочную группу поджидал ряд непредвиденных трудностей и происшествий.
Травма дублера. Для ключевого и самого опасного трюка — полета черта на тросе под куполом павильона — был приглашен профессиональный акробат-циркач. Однако во время подготовки он получил серьезную травму, и все трюки пришлось выполнять Георгию Милляру, который, несмотря на боязнь высоты, блестяще справился с задачей.
Несчастный случай с Людмилой Хитяевой. Актриса, уже утвержденная на роль Солохи, во время отдыха сломала нос, катаясь на лыжах. Она восприняла это как наказание за роль ведьмы и даже хотела отказаться от работы. К счастью, перелом был не очень сложным, а образовавшаяся небольшая горбинка на носу только добавила колорита ее героине.
Сложности в актерском дуэте. Между исполнителями главных ролей — Юрием Тавровым и Людмилой Мызниковой — не возникло того творческого контакта, о котором мечтает каждый режиссер. Мызникова позже вспоминала, что Тавров был человеком замкнутым, поэтому ей было психологически трудно изображать на экране искреннюю любовь и восхищение.
Кто сыграл в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки»
В картине собрался звездный и характерный состав актеров.
Юрий Тавров — кузнец Вакула. Для молодого актера эта роль стала самой яркой и, к сожалению, практически последней крупной работой в кино.
Людмила Мызникова — Оксана. Девятнадцатилетнюю актрису Роу нашел почти случайно в коридорах Киевской киностудии, выбрав из пяти тысяч претенденток.
Георгий Милляр — черт. Ради правдоподобия актер сам снимался в ледяной проруби и выполнял трюки без страховки.
Людмила Хитяева — Солоха. Яркая и обаятельная актриса, которую гримеры состаривали и делали визуально полнее.
Александр Хвыля — казак Чуб.
Анатолий Кубацкий — кум Панас.
Сергей Мартинсон — дьяк Осип.
Николай Яковченко — Пацюк.
В роли императрицы Екатерины II снялась актриса Зоя Василькова.
Интересные факты о фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки»
За кулисами праздничной сказки скрывается множество занятных и трогательных деталей.
Самый первый показ готового фильма состоялся не в Москве, а в Кировске 15 декабря 1961 года в ДК комбината «Апатит». На премьеру пригласили всех местных жителей, снимавшихся в массовке. Атмосферу создавали юные артисты, переодетые чертями, которые бегали по фойе и бросались в зрителей ватными снежками.
Чтобы не заболеть после ледяной проруби, Георгий Милляр использовал нестандартное согревающее средство. Вместо традиционной водки он предпочитал тройной одеколон, который в те годы изготавливался на чистом спирте.
Несмотря на то что Милляр был душой компании и постоянно шутил (даже давал коллегам смешные прозвища), он относился к своей роли с трепетом. Каждый раз, надевая костюм нечистой силы, он шептал: «Господи, прости меня за это хулиганство!»
Сцены во дворце у императрицы снимали в Эрмитаже. Чтобы не мешать работе музея и посетителям, съемочная группа работала исключительно в ночные смены.