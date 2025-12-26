Ричмонд
Виктория Исакова призналась, что внезапная смерть Веры Алентовой шокировала ее

Актрисы вместе служили в одном театре
Виктория Исакова на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба
Виктория Исакова на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба

Виктория Исакова эмоционально отреагировала на новость о смерти Веры Алентовой. Актрисы вместе служили в Театре имени Пушкина. Они также играли в одном спектакле «Ложные признания». 

Исакова рассказала, что внезапная смерть Веры Валентиновны ее шокировала. Она отметила, что Алентова была душой их театра. Актриса прослужила в нем 60 лет.

«Сегодня не стало нашей Верочки Валентиновны Алентовой! Пишу эти слова с огромной любовью и скорбью. Вера Валентиновна была потрясающей актрисой, женщиной... она была душой нашего театра. Легкого пути!» — написала актриса.

Вера Алентова
Вера АлентоваИсточник: Legion-Media.ru

Вера Алентова ушла из жизни 25 декабря 2025 года. Днем актриса приехала в Театр имени Маяковского, чтобы проститься с коллегой Анатолием Лобоцким. Звезде фильма «Москва слезам не верит» стало плохо, и ей вызвали скорую.

Из здания Веру Валентиновну вынесли на носилках. Как сообщают СМИ, у актрисы произошла клиническая смерть. Врачам не удалось ее спасти. Отмечается, что в последние месяцы у актрисы были проблемы с сердцем.

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Вере Алентовой было 83 года. Прощание с ней пройдет 29 декабря в Театре имени Пушкина. 

Ранее стало известно, что Театр имени Пушкина посвятил показ юбилейного спектакля памяти Алентовой. 