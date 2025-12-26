Ричмонд
Сандра Буллок поддержала Киану Ривза на показе спектакля на Бродвее

Актриса поддержала коллегу на спектакле «В ожидании Годо»
Алекс Уинтер, Сандра Буллок и Киану Ривз, фото: соцсети
Алекс Уинтер, Сандра Буллок и Киану Ривз, фото: соцсети

На Бродвее состоялся показ спектакля «В ожидании Годо» с участием Алекса Уинтера и Киану Ривза. Поддержать коллегу пришла Сандра Буллок.

После показа актеры встретились, обнялись и сфотографировались. 

61-летняя Сандра Буллок и 61-летний Киану Ривз на фото выглядят так, словно не расставались. Хотя последний раз актеры вместе появлялись на экране около двадцати лет назад: в фантастической мелодраме «Дом у озера» 2006-го года.

А еще раньше дуэт Ривз и Буллок прославился в культовой «Скорости» (1994).

Ранее Сандра Буллок рассказала, как пережила потерю возлюбленного.