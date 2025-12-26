На Бродвее состоялся показ спектакля «В ожидании Годо» с участием Алекса Уинтера и Киану Ривза. Поддержать коллегу пришла Сандра Буллок.
После показа актеры встретились, обнялись и сфотографировались.
61-летняя Сандра Буллок и 61-летний Киану Ривз на фото выглядят так, словно не расставались. Хотя последний раз актеры вместе появлялись на экране около двадцати лет назад: в фантастической мелодраме «Дом у озера» 2006-го года.
А еще раньше дуэт Ривз и Буллок прославился в культовой «Скорости» (1994).
Ранее Сандра Буллок рассказала, как пережила потерю возлюбленного.