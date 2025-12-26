Кирилл Сафонов публично обратился к своей жене: «Ты — не праздник»

Актер Кирилл Сафонов публично обратился к своей жене Саше Савельевой в день ее рождения. Он поздравил именинницу с 42-летием и признался ей в любви. Артист посвятил супруге трогательный пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Ты — не праздник. Ты — причина календарей. Не дата, а оправдание каждого прожитого дня. Люблю. С днем рождения», — написал звезда сериала «Татьянин день».
Пара поженилась 17 апреля 2010 года в усадьбе Царицыно. А 27 марта 2019 года у них родился сын. Исполнительница признавалась, что мечтала стать матерью, но долгое время ей не удавалось забеременеть. Артисты по-прежнему скрывают лицо мальчика. Звезда подчеркивала, что покажет Леона, когда он сам об этом попросит, а пока ребенка не интересует публичность.
