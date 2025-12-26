Жена Евгения Стычкина впервые вышла в свет с детьми

Актриса Ольга Сутулова впервые вышла в свет с детьми от своего коллеги Евгения Стычкина. Звезда появилась с сыновьями на премьере фильма «Чебурашка 2». Она позировала с мальчиками на красной дорожке и поделилась кадрами с мероприятия в личном блоге.
«Сводила парней на их первую премьеру. Кино им зашло. И мне тоже. Идите, короче, на каникулах. Не стоит отказывать себе и детям в настоящей радости», — высказалась артистка.
Старшему сыну пары Михаилу пять лет, а младшему Якову три года.
Артисты познакомились на съемках фильма «Контракт на любовь». Стычкин тогда был женат на пианистке Екатерине Сканави, от которой у него трое детей. Супруги развелись в 2009 году, а через три года артист официально зарегистрировал отношения с Сутуловой. У режиссера также есть 30-летняя дочь Софья от однокурсницы Юлии Жемчуговой.
Ранее жена Евгения Стычкина снялась в купальнике.