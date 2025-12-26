Жена Евгения Стычкина впервые вышла в свет с детьми

Артисты познакомились на съемках фильма «Контракт на любовь». Стычкин тогда был женат на пианистке Екатерине Сканави, от которой у него трое детей. Супруги развелись в 2009 году, а через три года артист официально зарегистрировал отношения с Сутуловой. У режиссера также есть 30-летняя дочь Софья от однокурсницы Юлии Жемчуговой.