Жена Евгения Стычкина впервые вышла в свет с детьми

Актриса Ольга Сутулова появилась на красной дорожке с детьми от Стычкина

Актриса Ольга Сутулова впервые вышла в свет с детьми от своего коллеги Евгения Стычкина. Звезда появилась с сыновьями на премьере фильма «Чебурашка 2». Она позировала с мальчиками на красной дорожке и поделилась кадрами с мероприятия в личном блоге.

Ольга Сутулова с детьми на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба
Ольга Сутулова с детьми на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба

«Сводила парней на их первую премьеру. Кино им зашло. И мне тоже. Идите, короче, на каникулах. Не стоит отказывать себе и детям в настоящей радости», — высказалась артистка.

Старшему сыну пары Михаилу пять лет, а младшему Якову три года.

Ольга Сутулова с детьми, фото: пресс-служба
Ольга Сутулова с детьми, фото: пресс-служба

Артисты познакомились на съемках фильма «Контракт на любовь». Стычкин тогда был женат на пианистке Екатерине Сканави, от которой у него трое детей. Супруги развелись в 2009 году, а через три года артист официально зарегистрировал отношения с Сутуловой. У режиссера также есть 30-летняя дочь Софья от однокурсницы Юлии Жемчуговой.

Ранее жена Евгения Стычкина снялась в купальнике.