Звезда «Кухни» вышла замуж в США: «В кроссовках на шпильках и с букетом из спаржи»

Актриса Мария Горбань вновь вышла замуж за кинооператора Кирилла Зоткина. Супруги решили сыграть свадьбу в Лас-Вегасе, отпраздновав таким образом годовщину отношений. Артистка поделилась кадрами с церемонии в Instagram
«Сегодня мы в третий раз поженились. Прекрасная традиция получилась каждые пять лет обмениваться кольцами. В этот раз мы приехали в Лас-Вегас. У нас все было не гладко, но весело. Скоро расскажу», — призналась звезда.
Невеста выбрала необычный образ. Горбань приехала в часовню в мини-платье в кроссовках на шпильках и с букетом из спаржи, а фату она прикрепила на кепку.
У пары есть общий сын. Актриса родила мальчика 5 августа 2021 года в США. Супруги назвали его Ниланом. У артистки также есть 11-летняя дочь Стефания от первого брака с осветителем Олегом Филатовым. Горбань развелась с отцом девочки в 2018 году.
