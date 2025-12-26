Ричмонд
Звезда «Кухни» вышла замуж в США: «В кроссовках на шпильках и с букетом из спаржи»

Актриса Мария Горбань рассказала, что сыграла с мужем свадьбу в Лас-Вегасе
Звезда «Кухни» вышла замуж в США
Звезда «Кухни» вышла замуж в СШАИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Мария Горбань вновь вышла замуж за кинооператора Кирилла Зоткина. Супруги решили сыграть свадьбу в Лас-Вегасе, отпраздновав таким образом годовщину отношений. Артистка поделилась кадрами с церемонии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Сегодня мы в третий раз поженились. Прекрасная традиция получилась каждые пять лет обмениваться кольцами. В этот раз мы приехали в Лас-Вегас. У нас все было не гладко, но весело. Скоро расскажу», — призналась звезда.

Невеста выбрала необычный образ. Горбань приехала в часовню в мини-платье в кроссовках на шпильках и с букетом из спаржи, а фату она прикрепила на кепку.

У пары есть общий сын. Актриса родила мальчика 5 августа 2021 года в США. Супруги назвали его Ниланом. У артистки также есть 11-летняя дочь Стефания от первого брака с осветителем Олегом Филатовым. Горбань развелась с отцом девочки в 2018 году.