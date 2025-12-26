Ричмонд
Швыдкой положительно отозвался о появлении Путина в «Простоквашино»

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству считает, что появление российского лидера в мультфильме может стать одним из способов знакомства детей с главой государства
Михаил Швыдкой
Михаил ШвыдкойИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой положительно отозвался о появлении персонажа Владимира Путина в одном из эпизодов мультсериала «Простоквашино».

«Знаете, я к подобному появлению [президента в мультфильме] отношусь очень просто. Если это сделано с любовью и уважением, то почему бы и нет? Я думаю, что это такая форма проявления любви», — сказал он.

Швыдкой добавил, что появление персонажа Путина в «Простоквашино» может стать одним из способов знакомства детей с президентом.

Кадр из мультфильма «Простоквашино»
Кадр из мультфильма «Простоквашино»Источник: Союзмультфильм

В сентябре 2025 года во время сессии «Сделано в России. Российский экспортный код в глобальной экономике» на ПМЭФ-2025 председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева сообщила, что персонаж Путина может появиться в мультсериале «Простоквашино». Она отметила, что Матроскин с президентом создадут «прекрасный дуэт» для продвижения страны и отечественной культуры.

Премьера мультсериала «Простоквашино» состоялась в 2018 году. Он вдохновлен советским циклом по произведениям Эдуарда Успенского и выполнен в жанре анимационного ситкома. В новом сериале свой голос Почтальону Печкину подарил актер Иван Охлобыстин, Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, няню Маргариту Егоровну — Татьяна Васильева.