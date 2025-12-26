Изначально сценарий ленинградского сценариста Эдгара Дубровского назывался «Танец поденок» (поденки — мотыльки).

Режиссер Александр Прошкин изменил сценарий: действие перенесли из 1955 года в 1953-й, чтобы показать события сразу после смерти Сталина и одной из крупнейших амнистий в СССР.

Черновое название фильма было «Ближняя история», но на экраны картина вышла под названием «Холодное лето пятьдесят третьего…».

Главную роль — политссыльного Копалыча — сыграл Анатолий Папанов. Озвучить ее он не успел: в августе 1987 года, когда съемки еще не закончились, Папанов скончался от сердечного приступа. Роль была озвучена актером Игорем Ефимовым.

На роль Лузги режиссер сразу пригласил Валерия Приемыхова. По сценарию Лузга был ученым-археологом, но Приемыхов отметил, что человек такой профессии не смог бы сражаться с уголовниками. Роль переписали — Лузга стал капитаном полковой разведки, который получил срок за пребывание в плену.

Съемки фильма проходили в кратчайшие сроки — с конца июля до второй половины августа. Чтобы успеть снять все за короткое северное лето, работали без выходных.

Александр Прошкин перед началом съемок встретился с ветераном МВД, подполковником Гребельским, который стал консультантом фильма. Вместе с ним актеры изучали судебные материалы, язык уголовников, их иерархию и даже наколки.