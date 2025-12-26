Кинокартина «Холодное лето пятьдесят третьего» вышла на экраны в 1988 году. Действие фильма происходит в одном из отдаленных северных поселений в период масштабной амнистии после смерти Сталина. По сюжету бывшие политзаключенные противостоят группе амнистированных уголовников, захвативших жителей деревни. В неравной схватке Копалыч и его напарник Лузга пытаются защитить людей. В фильме снялись Валерий Приемыхов, Виктор Степанов, Нина Усатова и Анатолий Папанов, для которого эта роль стала последней.
Большая часть съемок фильма проходила в глухой деревне — так режиссер смог максимально приблизится к сценарию. Однако, помимо нее, были и другие места. О каждом из них расскажем ниже.
Локации, где снимали фильм «Холодное лето пятьдесят третьего»
В центре внимания картины — суровая жизнь северного поселения и противостояние людей в условиях опасности. Для создания кинокартины съемочная группа отправилась в Карелию, а также частично работа велась в Москве.
Деревня Руга, Карелия
Съемки проходили в почти заброшенной деревни Руга, что находится в 180 км от Петрозаводска. На момент работы съемочной группы люди жили только в двух домах, все остальные строения были заброшены. Природа вокруг и сама деревня идеально подходили для создания нужного антуража. Непроходимый северный лес и Сямозеро прекрасно вписались в фильм и стали его дополнением.
Примечательно, что вся съемочная группа жила в Петрозаводске, и только режиссер Александр Прошкин провел все время в Руге — он уединился у озера.
Покровский и Яузский бульвары, Москва
Последние эпизоды фильма, а также интерьерные сцены, были сняты в Москве, на Покровском и Яузском бульварах. Эти городские локации позволили воспроизвести необходимые для сюжета интерьеры и добавить контраст к северной атмосфере деревни Руга.
Интересные факты о съемках фильма «Холодное лето пятьдесят третьего»
Фильм «Холодное лето пятьдесят третьего» запомнился зрителям своей напряженной драматургией. Но интересно и то, как создавалась кинокартина. Ниже — несколько интересных фактов.
Изначально сценарий ленинградского сценариста Эдгара Дубровского назывался «Танец поденок» (поденки — мотыльки).
Режиссер Александр Прошкин изменил сценарий: действие перенесли из 1955 года в 1953-й, чтобы показать события сразу после смерти Сталина и одной из крупнейших амнистий в СССР.
Черновое название фильма было «Ближняя история», но на экраны картина вышла под названием «Холодное лето пятьдесят третьего…».
Главную роль — политссыльного Копалыча — сыграл Анатолий Папанов. Озвучить ее он не успел: в августе 1987 года, когда съемки еще не закончились, Папанов скончался от сердечного приступа. Роль была озвучена актером Игорем Ефимовым.
На роль Лузги режиссер сразу пригласил Валерия Приемыхова. По сценарию Лузга был ученым-археологом, но Приемыхов отметил, что человек такой профессии не смог бы сражаться с уголовниками. Роль переписали — Лузга стал капитаном полковой разведки, который получил срок за пребывание в плену.
Съемки фильма проходили в кратчайшие сроки — с конца июля до второй половины августа. Чтобы успеть снять все за короткое северное лето, работали без выходных.
Александр Прошкин перед началом съемок встретился с ветераном МВД, подполковником Гребельским, который стал консультантом фильма. Вместе с ним актеры изучали судебные материалы, язык уголовников, их иерархию и даже наколки.
Нина Усатова, сыгравшая глухонемую Лидию Матвеевну, специально посещала интернат для глухонемых, чтобы понять их жесты, мимику и особенности поведения.