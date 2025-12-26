Путин выразил соболезнования родным и близким Веры Алентовой

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки РФ Веры Алентовой, сообщается на сайте Кремля.
Актриса умерла 25 декабря в возрасте 83 лет. Это произошло после церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким.
Президент назвал Алентову искренним, душевно щедрым и обаятельным человеком.
«Она всегда играла ярко, талантливо и в кино, и на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, которому посвятила многие годы своего творческого пути», — говорится в послании главы государства.
Президент добавил, что светлая память об Алентовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей ее «самобытного дарования».