Агата Муцениеце вышла в свет с мужем через три недели после родов

Супруги приехали в Большой театр на балет «Щелкунчик»
Супруги Петр Дранга и Агата Муцениеце приехали в Большой театр на балет «Щелкунчик». Артистка появилась на публике через три недели после родов. Для выхода в свет многодетная мать выбрала брючный костюм черного цвета свободного кроя. Актриса поделилась кадрами из фойе театра в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Сказка наяву», — поделилась впечатлениями знаменитость.

Звезда в начале декабря родила девочку от музыканта. О романе пары стало известно в конце 2024 года, а 25 августа 2025 года влюбленные сыграли свадьбу. Для артиста дочь стала первым ребенком, а для его избранницы — третьим.

Ранее Агата Муцениеце показала фото с детьми с выписки из роддома.