Актера Алексея Серебрякова госпитализировали из-за обострения болезни

Актер Алексей Серебряков попал в больницу из-за обострения хронического бронхита. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным источника, 61-летний артист жаловался на одышку и постоянный кашель, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Серебряков провел в больнице четыре дня, врачи диагностировали у него обострение хронической болезни на фоне курения.
Утверждается, что вредная привычка появилась у актера еще в подростковом возрасте. Несмотря на проблемы с дыханием и угрозу развития хронической обструктивной болезни легких, Серебряков якобы не планирует отказываться от курения.
Ранее Олег Меньшиков назвал Алексея Серебрякова неудобным актером.