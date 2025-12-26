Ричмонд
Алек Болдуин снялся с женой и семью детьми возле рождественской елки

Актер Алек Болдуин показал своих подросших детей

Актер Алек Болдуин показал своих семерых детей. Артист снялся с женой, дочерьми и сыновьями возле рождественской елки. Супруга голливудской звезды опубликовала их семейное фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Алек Болдуин с женой и детьми / фото: соцсети
Алек Болдуин с женой и детьми / фото: соцсети

Фитнес-тренер Хилария Болдуин рассказала, что у них появился новый питомец породы помски. Спортсменка рассказала, что назвала собаку Лайлой. Она позировала с ней на фото.

Избранница актера на 26 лет его моложе. Она родила от Болдуина четверых мальчиков и двух девочек: Кармен Габриелу (2013), Рафаэля Томаса (2015), Леонардо Энджела Чарльза (2016), Ромео Алехандро Дэвида (2018), Эдуардо Пау Лукаса (2020) и Иларию Каталину Ирену (2022). А дочь пары Мария Люсия Виктория появилась в 2021 году благодаря суррогатной матери. Супруги не скрывали этот факт от поклонников. Жена актера публично признавалась, что мечтала о ребенке, но не могла его выносить и перенесла несколько выкидышей, поэтому они обратились к альтернативному методу.

Фитнес-тренер рассказывала, что несколько раз после родов ее акушер-гинеколог записывал на стикере контакты оперирующего уролога, чтобы Болдуин сделал вазектомию. По словам супруги артиста, она обсуждала этот вопрос с мужем, признаваясь, что уже устала от родов и восстановлений своего здоровья, однако актер пока не решился на процедуру.

Ранее жена Болдуина сделала стойку на голове в длинном вечернем платье.