«Жизнь продолжается»: актер Долинский поддержал Юлию Меньшову

Актер Владимир Долинский выразил соболезнования своей коллеге, Юлии Меньшовой, в связи с уходом из жизни ее матери, народной артистки России Веры Алентовой. В беседе с 360.ru он призвал ее держаться, отметив, что жизнь продолжается.
«Юлию Меньшову, их дочь, я очень люблю как замечательную актрису, как ведущую. Я выражаю всяческие соболезнования Юле, пусть она держится. Жизнь продолжается», — подчеркнул Долинский.
Он также отметил, что Вера Алентова запомнится многочисленным поклонникам как очень эффектная и талантливая актриса, а также верная супруга прекрасного режиссера Владимира Меньшова. Она навсегда вошла в историю российского и советского кино, подчеркнул артист.
