Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Жизнь продолжается»: актер Долинский поддержал Юлию Меньшову

Актер Долинский призвал Юлию Меньшову держаться после ухода Веры Алентовой
Юлия Меньшова, Вера Алентова, Владимир Меньшов
Юлия Меньшова, Вера Алентова, Владимир МеньшовИсточник: Legion-Media.ru

Актер Владимир Долинский выразил соболезнования своей коллеге, Юлии Меньшовой, в связи с уходом из жизни ее матери, народной артистки России Веры Алентовой. В беседе с 360.ru он призвал ее держаться, отметив, что жизнь продолжается.

«Юлию Меньшову, их дочь, я очень люблю как замечательную актрису, как ведущую. Я выражаю всяческие соболезнования Юле, пусть она держится. Жизнь продолжается», — подчеркнул Долинский.

Он также отметил, что Вера Алентова запомнится многочисленным поклонникам как очень эффектная и талантливая актриса, а также верная супруга прекрасного режиссера Владимира Меньшова. Она навсегда вошла в историю российского и советского кино, подчеркнул артист.

Ранее Елена Проклова рассказала об искренней любви Алентовой к актерской работе.