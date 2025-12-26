«Жизнь продолжается»: актер Долинский поддержал Юлию Меньшову

Актер Владимир Долинский выразил соболезнования своей коллеге, Юлии Меньшовой, в связи с уходом из жизни ее матери, народной артистки России Веры Алентовой. В беседе с 360.ru он призвал ее держаться, отметив, что жизнь продолжается.