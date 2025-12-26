Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Неузнаваемый Прилучный снимается в комедии со звездой «Ландышей»: первые кадры

Смотрите фоторепортаж со съемок комедии про теннис «Честная игра» с Павлом Прилучным и Никой Здорик
Павел Прилучный на съемках фильма «Честная игра»
Павел Прилучный на съемках фильма «Честная игра»

Стартовали съемки спортивной комедии «Честная игра», посвященной наполненному азартом и амбициями миру большого тенниса. Главные роли в фильме играют звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик и Павел Прилучный.

«Честная игра» рассказывает о двух подругах-теннисистках. Ангелина по кличке Гелик, дерзкая бунтарка, и Катя, талантливая спортсменка, приезжают в Москву, чтобы принять участие в крупном турнире. Девушки становятся соперницами, но вмешательство взрослых игроков меняет правила игры и превращает турнир в испытание на прочность и проверку характеров.

Ника Здорик на съемках фильма «Честная игра»
Ника Здорик на съемках фильма «Честная игра»

В этом мире, где спорт становится пространством для манипуляций, важную роль играет персонаж Павла Прилучного — отец местной мажорки по фамилии Покровский. В картине актер предстает в необычном образе — с длинными волосами и в очках.

«Честная игра — понятие неоднозначное, потому что у каждого своя правда. Мой герой был уверен, что однажды он сыграл честно, сделал правильный выбор, но спустя годы, наблюдая за спортивной судьбой своей дочери, которая продолжила его династию, понимает, что, возможно, был неправ. И у него появляется возможность взять реванш, сыграть ту самую честную игру», — рассказал Прилучный.

Павел Прилучный на съемках фильма «Честная игра»
Павел Прилучный на съемках фильма «Честная игра»

В фильме также снимаются Олег Гаас, Ян Цапник, Виктория Маслова, Игорь Жижикин, Александр Златопольский. В качестве режиссера выступает Игорь Днепров.

Ника Здорик на съемках фильма «Честная игра»
Ника Здорик на съемках фильма «Честная игра»

Производством картины занимаются компании Goldfield Entertainment, Gopkins Film Production и РШДИ.

Дата выхода «Честной игры» в прокат пока неизвестна.