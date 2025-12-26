Стартовали съемки спортивной комедии «Честная игра», посвященной наполненному азартом и амбициями миру большого тенниса. Главные роли в фильме играют звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик и Павел Прилучный.
«Честная игра» рассказывает о двух подругах-теннисистках. Ангелина по кличке Гелик, дерзкая бунтарка, и Катя, талантливая спортсменка, приезжают в Москву, чтобы принять участие в крупном турнире. Девушки становятся соперницами, но вмешательство взрослых игроков меняет правила игры и превращает турнир в испытание на прочность и проверку характеров.
В этом мире, где спорт становится пространством для манипуляций, важную роль играет персонаж Павла Прилучного — отец местной мажорки по фамилии Покровский. В картине актер предстает в необычном образе — с длинными волосами и в очках.
«Честная игра — понятие неоднозначное, потому что у каждого своя правда. Мой герой был уверен, что однажды он сыграл честно, сделал правильный выбор, но спустя годы, наблюдая за спортивной судьбой своей дочери, которая продолжила его династию, понимает, что, возможно, был неправ. И у него появляется возможность взять реванш, сыграть ту самую честную игру», — рассказал Прилучный.
В фильме также снимаются Олег Гаас, Ян Цапник, Виктория Маслова, Игорь Жижикин, Александр Златопольский. В качестве режиссера выступает Игорь Днепров.
Производством картины занимаются компании Goldfield Entertainment, Gopkins Film Production и РШДИ.
Дата выхода «Честной игры» в прокат пока неизвестна.