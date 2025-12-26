Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Александра Урсуляк заявила, что Вера Алентова преданно служила искусству

Актриса считает, что смерть Веры Алентовой стала невосполнимой утратой для театра имени Пушкина
Вера Алентова
Вера АлентоваИсточник: Legion-Media.ru

Смерть народной артистки России Веры Алентовой стала большой потерей для театрального сообщества. Об этом в комментарии для NEWS.ru заявила актриса Александра Урсуляк.

Она выразила соболезнования семье и близким артистки, назвав Алентову примером актрисы, которая преданно и честно служила искусству. По словам Урсуляк, уход Алентовой является невосполнимой утратой для театра имени Пушкина.

Коллега актрисы Владимир Долинский в беседе с «360» отметил, что Алентова навсегда останется в памяти зрителей как талантливая и эффектная актриса. Он подчеркнул, что артистка вошла в историю российского и советского кино.

Ранее сообщалось, что актриса Светлана Немоляева с болью отреагировала на внезапную смерть Веры Алентовой.