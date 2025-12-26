Александра Урсуляк заявила, что Вера Алентова преданно служила искусству

Смерть народной артистки России Веры Алентовой стала большой потерей для театрального сообщества. Об этом в комментарии для NEWS.ru заявила актриса Александра Урсуляк.
Она выразила соболезнования семье и близким артистки, назвав Алентову примером актрисы, которая преданно и честно служила искусству. По словам Урсуляк, уход Алентовой является невосполнимой утратой для театра имени Пушкина.
Коллега актрисы Владимир Долинский в беседе с «360» отметил, что Алентова навсегда останется в памяти зрителей как талантливая и эффектная актриса. Он подчеркнул, что артистка вошла в историю российского и советского кино.
Ранее сообщалось, что актриса Светлана Немоляева с болью отреагировала на внезапную смерть Веры Алентовой.