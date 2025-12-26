Проклова о Вере Алентовой: «Все силы и стремления она посвящала профессии»

Народная артистка России Вера Алентова посвятила своей работе все силы, она была настоящей актрисой в полном смысле этого слова. Ей удалось оставить прекрасный след в искусстве, а ее уход из жизни стал огромным ударом для зрителей, заявила актриса Елена Проклова в беседе с 360.ru.
Знаменитость сообщила, что часто встречалась с Алентовой на различных кинофестивалях, и всегда с огромным уважением относилась к огромному вкладу, который она внесла в развитие кинематографа.
«Она была настоящей актрисой в полном смысле этого слова, любила профессию и посвящала ей все свои силы, стремления», — подчеркнула заслуженная артистка РСФСР.
Уход Алентовой — это огромный удар не только для ее близких, но и для поклонников творчества актрисы, многочисленных зрителей, которые будут скорбеть вместе с ее семьей, заключила Проклова.
Ранее в Театре Маяковского рассказали о моменте, когда Алентовой стало плохо.