Проклова о Вере Алентовой: «Все силы и стремления она посвящала профессии»

Народная артистка России Вера Алентова посвятила своей работе все силы, она была настоящей актрисой в полном смысле этого слова. Ей удалось оставить прекрасный след в искусстве, а ее уход из жизни стал огромным ударом для зрителей, заявила актриса Елена Проклова в беседе с 360.ru.