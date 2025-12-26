Ричмонд
Борис Щербаков рассказал о совместной работе с Верой Алентовой

Актер Борис Щербаков: работать с Верой Алентовой было одно удовольствие
Вера Алентова
Вера АлентоваИсточник: Legion-Media.ru

Народная артистка России Вера Алентова была не только очень талантливой, но и очаровательной женщиной. С ней было приятно и легко работать, а ее уход из жизни стал огромной потерей и для кино, и для театра, заявил 360.ru актер и телеведущий Борис Щербаков.

«Это была прекрасная артистка, великолепная женщина, очаровательный человек. Я имел счастье работать с ней, это было одно удовольствие», — признался артист.

Он подчеркнул, что без Алентовой театр и кинематограф понесут огромные потери, а также выразил соболезнования ее близким.

Ранее Светлана Немоляева поделилась воспоминаниями о Вере Алентовой.