Безруков требует 500 тысяч рублей компенсации за продажу масок с его лицом

РИА Новости: Безруков требует 500 тысяч рублей за продажу масок с его лицом
Сергей Безруков
Сергей Безруков

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сергей Безруков требует взыскать полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за продажи масок с его лицом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Актер попросил суд запретить белгородской предпринимательнице Кристине Соболевской распространять его персональные данные в интернете, а также взыскать с нее компенсацию по двум основаниям:

250 тысяч рублей — за незаконную обработку и несогласованное включение его персональных данных в общедоступные источники;еще столько же — за незаконное использование его фото.

Ответчица направила свой отзыв на исковое заявление, в котором просит снизить сумму компенсации или заменить ее на выплату роялти от продаж карнавальных и тканевых масок с лицом артиста, которые выставлены на продажу на платформах Wildberries и Ozon.

Портретная экспертиза подтвердила, что на масках изображен актер. Хамовнический суд Москвы продолжит рассмотрение иска 20 января.

В конце прошлого месяца Соболевская рассказала РИА Новости, что не получала никаких досудебных претензий и не знает сути иска Безрукова. Она категорически опровергла наличие в ее ассортименте масок с лицом актера, отметив, что занимается производством детских игрушек.