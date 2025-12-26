Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

У портрета Алентовой у театра имени Пушкина образовался стихийный мемориал

РИА Новости: люди несут цветы к портрету Веры Алентовой у театра имени Пушкина
Вера Алентова
Вера АлентоваИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Цветы появились у портрета народной артистки России Веры Алентовой около здания театра имени Александра Пушкина в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Алентова скончалась в четверг, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.

Стихийный мемориал образовался в Москве у театра имени Пушкина: слева от входа, где помещены кадры из постановок театра, под афишей спектакля «Мадам Рубинштейн», в котором Алентова исполняла главную роль, появилась букеты цветов. Портрет Алентовой — живая фотография на сцене, где она запечатлена в черной мантии с красными лацканами и манжетами. Спектакль находился в репертуаре театра с 2022 года. Главную роль Хелены Рубинштейн в нем неизменно играла Алентова, так как соответствующую пьесу известного австралийского драматурга Джона Мисто поставили в Москве впервые специально к юбилею актрисы. Режиссером выступил худрук театра Евгений Писарев.

Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.

Актриса наиболее известна по главной роли в фильме «Москва слезам не верит» (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как «Завтра была война» (1987), «Ширли-мырли» (1995), «Зависть богов» (2000), «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (2004), «Дорога без конца» (2014) и других.

В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.