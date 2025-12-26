У портрета Алентовой у театра имени Пушкина образовался стихийный мемориал

Стихийный мемориал образовался в Москве у театра имени Пушкина: слева от входа, где помещены кадры из постановок театра, под афишей спектакля «Мадам Рубинштейн», в котором Алентова исполняла главную роль, появилась букеты цветов. Портрет Алентовой — живая фотография на сцене, где она запечатлена в черной мантии с красными лацканами и манжетами. Спектакль находился в репертуаре театра с 2022 года. Главную роль Хелены Рубинштейн в нем неизменно играла Алентова, так как соответствующую пьесу известного австралийского драматурга Джона Мисто поставили в Москве впервые специально к юбилею актрисы. Режиссером выступил худрук театра Евгений Писарев.