У портрета Алентовой у театра имени Пушкина образовался стихийный мемориал

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Цветы появились у портрета народной артистки России Веры Алентовой около здания театра имени Александра Пушкина в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Алентова скончалась в четверг, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.
Стихийный мемориал образовался в Москве у театра имени Пушкина: слева от входа, где помещены кадры из постановок театра, под афишей спектакля «Мадам Рубинштейн», в котором Алентова исполняла главную роль, появилась букеты цветов. Портрет Алентовой — живая фотография на сцене, где она запечатлена в черной мантии с красными лацканами и манжетами. Спектакль находился в репертуаре театра с 2022 года. Главную роль Хелены Рубинштейн в нем неизменно играла Алентова, так как соответствующую пьесу известного австралийского драматурга Джона Мисто поставили в Москве впервые специально к юбилею актрисы. Режиссером выступил худрук театра Евгений Писарев.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме «Москва слезам не верит» (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как «Завтра была война» (1987), «Ширли-мырли» (1995), «Зависть богов» (2000), «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (2004), «Дорога без конца» (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.