В СФ предложили уравнять условия проката для онлайн- и офлайн-кинотеатров

По действующему законодательству осуществление на территории страны проката фильма без прокатного удостоверения не допускается, за исключением показа фильма по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению, говорится в документе. Одновременно с этим для обычных (офлайн-) кинотеатров установлена обязанность получения прокатного удостоверения для каждого фильма и мультфильма, который демонстрируется в кинотеатре, в результате чего увеличивается количество просмотров фильмов в онлайн-кинотеатрах, в том числе и тех фильмов, на которые Минкультуры не выдало прокатное удостоверение офлайн-кинотеатрам, отмечается в письме.