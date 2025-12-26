Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Физик вычислил вероятность ошибки родителей, забывших Кевина в фильме «Один дома»

По мнению ученого, вероятность случайно забыть одного из пяти детей ничтожно мала
Кадр из фильма «Один дома»
Кадр из фильма «Один дома»

Американский физик Луис Баталья испортил новогоднее настроение фанатам культового фильма «Один дома», математически доказав, что главного героя забыли не случайно, передает Life.ru. По его расчетам, вероятность такой ошибки родителей при известных условиях составляет лишь 0,13%. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети.

Ученый построил свои выводы на том, что если родители Кевина легли спать в 23:00 и проспали вылет в 8:00, то шанс случайно забыть одного из пяти детей ничтожно мал. Это, по его мнению, доказывает, что мальчика оставили нарочно, а все последующие переживания семьи — лишь попытка оправдаться и скрыть отсутствие родительской любви. Таким образом безобидная комедия обретает мрачный психологический подтекст.

Кадр из фильма «Один дома»
Кадр из фильма «Один дома»

«После повторного просмотра фильма “Один дома” меня не покидал вопрос: насколько правдоподобна ситуация, когда Кевин проспал и остался дома», — написал ученый.

Кадр из фильма «Один дома»
Как снимали фильм «Один дома» (1990): рождественское чудо, сделанное вручную

Выпущенный в 1990 году «Один дома» рассказывает историю мальчика, который остается один, когда его семья отправляется на рождественские каникулы, и защищает жилище от грабителей. Фильм остается бессмертной рождественской классикой, которая воспроизводится каждый год по всему миру в течение сезона в конце года.

Ранее сообщалось, что Disney Plus и Hulu построили гигантский пряничный особняк из фильма «Один дома».