Физик вычислил вероятность ошибки родителей, забывших Кевина в фильме «Один дома»

Американский физик Луис Баталья испортил новогоднее настроение фанатам культового фильма «Один дома», математически доказав, что главного героя забыли не случайно, передает Life.ru. По его расчетам, вероятность такой ошибки родителей при известных условиях составляет лишь 0,13%. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети.
Ученый построил свои выводы на том, что если родители Кевина легли спать в 23:00 и проспали вылет в 8:00, то шанс случайно забыть одного из пяти детей ничтожно мал. Это, по его мнению, доказывает, что мальчика оставили нарочно, а все последующие переживания семьи — лишь попытка оправдаться и скрыть отсутствие родительской любви. Таким образом безобидная комедия обретает мрачный психологический подтекст.
«После повторного просмотра фильма “Один дома” меня не покидал вопрос: насколько правдоподобна ситуация, когда Кевин проспал и остался дома», — написал ученый.
Выпущенный в 1990 году «Один дома» рассказывает историю мальчика, который остается один, когда его семья отправляется на рождественские каникулы, и защищает жилище от грабителей. Фильм остается бессмертной рождественской классикой, которая воспроизводится каждый год по всему миру в течение сезона в конце года.
