Анна Цуканова-Котт раскрыла, на сколько похудела из-за голода в реалити-шоу

Актриса приняла участие в шоу «Звезды в джунглях»
Анна Цуканова-Котт на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба
Анна Цуканова-Котт на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба

Актриса Анна Цуканова-Котт, раскрыла, сколько сбросила из-за голода во время участия в реалити-шоу «Звезды в джунглях». Об этом сообщает «Звездач».

«Сложнее всего было справиться с голодом. Я похудела сильно. Визуально кажется, что мы как-то совсем не похудели, но по фактам там прям сильно ушло. Килограммов 4−5 я сбросила», — рассказала артистка.

Знаменитость недавно ответила на вопрос подписчика, как ей удалось похудеть в последние годы. Звезда призналась, что нет никакого секрета и ее методы всем известны. Актриса начала активно заниматься спортом и йогой, убрала из рациона белую муку и сахар, стала ежедневно гулять и следить за качеством сна. По словам артистки, теперь она спит по восемь часов, и это благотворно сказалось на всем организме.

По мнению звезды, в 36 лет она выглядит лучше, чем 10 лет назад. Актриса не скрывает, что также является постоянным клиентом косметологических клиник и делает разные процедуры, чтобы поддерживать молодость кожи.

Ранее Анна Цуканова-Котт снялась в откровенном наряде в объятиях мужа.