Александр Лыков призвал россиян носить на сумках Чебурашек вместо Лабубу

Россиянам лучше носить на сумках не Лабубу, а отечественного Чебурашку, поскольку это более удачный и уместный аксессуар. Об этом «Пятому каналу» заявил актер Александр Лыков на премьере фильма «Чебурашка 2».
По его словам, «это однозначно». Актер добавил, что ему сложно определить, как возникают тренды, как с Лабубу.
«Сейчас мне даже сложно определить, как это бывает, что происходит с вбросами, и как психологически люди реагируют. Люди вообще очень странно психологически на многие вещи реагируют. У нас же разное воспитание», — сказал Лыков.
Он отметил, что на восприятие таких вещей влияет возраст, воспитание и страна проживания.
Ранее звезда «Чебурашки» ответила Певцову на критику фильма.