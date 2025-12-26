Ричмонд
Звезда «Постучись в мою дверь» отметила Рождество в Лондоне

Актриса Ханде Эрчел отметила Рождество в Лондоне

Звезда «Постучись в мою дверь», актриса Ханде Эрчел, отметила Рождество в Лондоне. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Ханде Эрчел / фото: соцсети
Ханде Эрчел / фото: соцсети

Знаменитость сняла видео, как идет по Лондону во время празднования Рождества.

До этого звезда ответила на слухи о новом романе. Ханде Эрчел засняли с продюсером Онуром Гювенатамом в Лондоне.

«Пока не о чем говорить, если наступит момент, дай Бог, поговорим», — заявила Эрчел.

В августе появились новости о расставании артистки и Хакана Сабанджи. Актриса долгое время не публиковала кадры в соцсетях.

Ранее Ханде Эрчел снялась в прозрачном платье с разрезами.