Бывшая жена Анатолия Лобоцкого рассказала о последних минутах жизни Алентовой

Вера Алентова ушла из жизни 25 декабря в возрасте 83 лет. Артистке стало плохо в Театре имени Маяковского во время прощания с коллегой Анатолием Лобоцким. Ее увезли из здания на скорой, а спустя 22 минуты у нее случилась остановка сердца. Врачи продолжали реанимационные действия как в машине, так и затем уже в реанимации, борясь за жизнь актрисы почти час, однако это оказалось безуспешно.