Агата Муцениеце показала в личном блоге забавное видео с девятилетней дочерью Мией. Актриса закутала наследницу в белоснежный плед, а затем показала смонтированные кадры, как с яростью бьет пледом по полу.
«Ваша народная забава с детьми на Новый год», — отметила 36-летняя актриса.
Она отметила, что Мия при записи этого ролика не пострадала.
«Видео носит шуточный характер, ни одна Мия при съемках не пострадала», — написала звезда «Закрытой школы».
Поклонники оценили юмор актрисы, но некоторые напомнили, что из-за такого шуточного видео она может пострадать, ведь у нее до сих пор идут судебные разбирательства с бывшим мужем.
«Новости через неделю: Прилучный подал новый иск за жестокое обращение с детьми», «Адвокатша Прилучного уже побежала с новым иском в суд», «Ой, Агата… Тебя сейчас некоторые лишат родительских прав», «По-моему, не смешно совсем, скрытая агрессия к дочке», «Почему такая агрессивная?», «Прилучный готовит новый иск после просмотра этого ролика».
Напомним, Агата Муцениеце в 2020 году развелась с Павлом Прилучным, от которого у нее двое детей — 12-летний Тимофей и девятилетняя Мия.
Актриса при разводе негативно высказывалась в адрес Прилучного. За это он намерен с ней судиться. Актер подал иск, обвиняя бывшую жену в клевете. Дело было приостановлено на время третьей беременности Муцениеце.
1 декабря Агата родила дочь от второго мужа, музыканта Петра Дранги. Адвокат Прилучного заявила, что дело будет возобновлено после родов актрисы.
Ранее Агата Муцениеце вышла в свет с мужем впервые после рождения третьего ребенка.