Екатерина Климова появилась на публике в роскошном наряде. На мероприятие журнала Hello! 47-летняя актриса пришла с 23-летней дочерью Елизаветой Хорошиловой. Звезда фильма «По законам военного времени» и ее наследница выбрали парные наряды.
Климова надела черно-белое длинное платье с пышной юбкой со шлейфом и накидкой в тон. Звезда уложила волосы и сделала яркий макияж с акцентом на губы. Свой образ она дополнила маленьким красным клатчем.
Елизавета надела длинное красное платье с белыми узорами в виде цветов и с широким поясом на талии. Свой образ наследница актрисы дополнила черными длинными бархатными перчатками и маленькой черной сумочкой.
Хорошилова собрала волосы в прическу, оставив несколько локонов у лица. Она, как и знаменитая мама, сделала яркий макияж.
«Красотки», «Катя, вы потрясающая», «Вау, какие они прекрасные», «Безумно красиво», «Роскошные девушки», «Прекрасные девушки! Любуемся», «Две королевы», «Шикарные красавицы», «Богини», — писали поклонники в комментариях.
Напомним, Екатерина Климова родила Елизавету в первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Девушка в 2024 году окончила журфак МГУ.
У актрисы также есть два сына — 19-летний Матвей и 17-летний Корней — от актера Игоря Петренко. В 2015 году она родила дочь Беллу от третьего мужа Гелы Месхи. Актеры развелись в 2019-м.
