88-летняя Немоляева впервые за долгое время вышла в свет с сыном и внучкой

Актриса появилась на премьере фильма «Буратино»
Светлана Немоляева с сыном и внучкой на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба
Светлана Немоляева с сыном и внучкой на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба

Светлана Немоляева впервые за долгое время вышла в свет со своей семьей. На недавней премьере фильма «Буратино» она появилась с сыном Александром Лазаревым-мл. и внучкой Полиной Лазаревой.

88-летняя актриса сыграла в картине Тортиллу. Семья Светланы Владимировны пришла ее поддержать.

Светлана Немоляева родила единственного сына в браке с артистом Александром Лазаревым, с которым она прожила 51 год. Они познакомились в Театре имени Маяковского. Спустя три месяца актеры сыграли свадьбу. Их бракосочетание состоялось 27 марта 1960 года.

Светлана Немоляева и Александр Лазарев
Светлана Немоляева и Александр ЛазаревИсточник: Legion-Media

Актриса рассказывала, что они с мужем тихо расписались и вместе с семьей за обедом отметили это событие, а вечером того же дня артисты были задействованы в одной из театральных постановок.

В 1967 году у пары родился сын, которого в честь отца назвали Александром. Он пошел по стопам родителей и тоже стал актером. Наследник советских актеров женился на Алине Айвазян, от которой у него есть 35-летняя дочь Полина и 25-летний сын Сергей.

Полина продолжила актерскую династию. Она вместе с бабушкой служит в Театре имени Маяковского.

Ранее Светлана Немоляева рассказала, почему отказывается от больших ролей. 