Светлана Немоляева впервые за долгое время вышла в свет со своей семьей. На недавней премьере фильма «Буратино» она появилась с сыном Александром Лазаревым-мл. и внучкой Полиной Лазаревой.
88-летняя актриса сыграла в картине Тортиллу. Семья Светланы Владимировны пришла ее поддержать.
Светлана Немоляева родила единственного сына в браке с артистом Александром Лазаревым, с которым она прожила 51 год. Они познакомились в Театре имени Маяковского. Спустя три месяца актеры сыграли свадьбу. Их бракосочетание состоялось 27 марта 1960 года.
Актриса рассказывала, что они с мужем тихо расписались и вместе с семьей за обедом отметили это событие, а вечером того же дня артисты были задействованы в одной из театральных постановок.
В 1967 году у пары родился сын, которого в честь отца назвали Александром. Он пошел по стопам родителей и тоже стал актером. Наследник советских актеров женился на Алине Айвазян, от которой у него есть 35-летняя дочь Полина и 25-летний сын Сергей.
Полина продолжила актерскую династию. Она вместе с бабушкой служит в Театре имени Маяковского.
