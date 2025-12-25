Ричмонд
Юлия Высоцкая на публике снялась в объятиях Юры Борисова

Актеры ранее вместе сыграли в сериале «Хроники русской революции»

Юлия Высоцкая встретилась с Юрой Борисовым на премии журнала Hello! Актеры получили награду как лучший кинодуэт за сериал «Хроники русской революции» режиссера Андрея Кончаловского.

Юлия Высоцкая и Юра Борисов, фото: соцсети
Юлия Высоцкая и Юра Борисов, фото: соцсети

Высоцкая для светского мероприятия выбрала черное платье в белый горошек с вырезом на спине и объемными рукавами. Она завила волосы и часть из них собрала на макушке. Звезда сделала вечерний макияж с красной помадой на губах и персиковыми румянами. Свой образ артистка дополнила украшениями.

Юлия Высоцкая и Юра Борисов, фото: соцсети
Юлия Высоцкая и Юра Борисов, фото: соцсети

На кадрах, попавших в сеть, видно, как Высоцкая была рада видеть коллегу. Позируя фотографам, 52-летняя актриса прижалась к Борисову и обняла его за шею.

Юлия Высоцкая и Юра Борисов, фото: соцсети
Юлия Высоцкая и Юра Борисов, фото: соцсети

А вот сам 33-летний актер был более сдержанным. Он не стал обнимать коллегу на публике. Перед этим звезда «Аноры» побывал на премьере фильма «Буратино», куда пришел с женой Анной Шевчук и дочерями.

Ранее Высоцкая говорила, что во время съемок сериала «Хроники русской революции» у них с Борисовым случилась особая химия.

Юлия Высоцкая и Юра Борисов, фото: соцсети
Юлия Высоцкая и Юра Борисов, фото: соцсети

«Это же такая вещь — необъяснимая, неуловимая. Да и просто — отдельный талант, талант партнерства. А Юра Борисов и этим талантом наделен в полной мере. Смотришь на него и веришь абсолютно, что никто в ответ на тебя так не посмотрит, как он смотрит на тебя в эту самую секунду. Не важно, на съемочной площадке или просто, когда болтаем за столом», — говорила актриса.

Ранее Юлия Высоцкая показала, как украсила их с Кончаловским дом к Новому году. 