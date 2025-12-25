«Это же такая вещь — необъяснимая, неуловимая. Да и просто — отдельный талант, талант партнерства. А Юра Борисов и этим талантом наделен в полной мере. Смотришь на него и веришь абсолютно, что никто в ответ на тебя так не посмотрит, как он смотрит на тебя в эту самую секунду. Не важно, на съемочной площадке или просто, когда болтаем за столом», — говорила актриса.