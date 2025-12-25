88-летняя Светлана Немоляева поделилась воспоминаниями о Вере Алентовой

Кончина актрисы Веры Алентовой — огромная утрата. Об этом в интервью RT заявила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Она также поделилась воспоминаниями о коллеге.
«Она была замечательной актрисой, и меня судьба с ней свела в молодости. <…> Она была совсем молоденькой, я молоденькая, мы играли у Кости Худякова в фильме “Такая короткая долгая жизнь”», — рассказала Немоляева.
Она принесла соболезнования семье артистки, а также театру имени Пушкина, в котором Алентова работала с 60-х годов.
Народная артистка России умерла на 84-м году жизни 25 декабря. Ей стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким, после чего ее экстренно госпитализировали. Причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.
Ранее Машков назвал смерть Алентовой невосполнимой потерей для культуры.