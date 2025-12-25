Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Театре Маяковского рассказали о моменте, когда Алентовой стало плохо

Актриса почувствовала себя плохо 25 декабря во время гражданской панихиды по народному артисту РФ Анатолию Лобоцкому
Вера Алентова
Вера АлентоваИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Народная артистка РФ Вера Алентова была госпитализирована оперативно, но, несмотря на это, спасти актрису не удалось. Об этом сообщили ТАСС в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.

«Во время церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким резко ухудшилось самочувствие народной артистки России Веры Валентиновны Алентовой. Веру Валентиновну оперативно госпитализировали, но, к величайшему сожалению, спасти не удалось», — сказала собеседница агентства.

Актриса почувствовала себя плохо 25 декабря во время гражданской панихиды по народному артисту РФ Анатолию Лобоцкому в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Впоследствии художественный руководитель Театра имени Пушкина заслуженный артист РФ Евгений Писарев сообщил агентству, что актриса умерла после церемонии прощания. Ей было 83 года.