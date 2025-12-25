В Театре Маяковского рассказали о моменте, когда Алентовой стало плохо

Актриса почувствовала себя плохо 25 декабря во время гражданской панихиды по народному артисту РФ Анатолию Лобоцкому в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Впоследствии художественный руководитель Театра имени Пушкина заслуженный артист РФ Евгений Писарев сообщил агентству, что актриса умерла после церемонии прощания. Ей было 83 года.