Максим Матвеев вернется к роли психотерапевта в «Триггере»

«Даша всегда очень требовательна к себе, темпераментна, ставит перед собой новые вызовы — качества, важные как для актера, так и для режиссёра. Готовясь к работе над “Триггером”, она пересмотрела все предыдущие сезоны, все проанализировала, и теперь мы вместе работаем над тем, чтобы уже знакомые зрителю персонажи раскрылись по-новому — чтобы их проявления были неожиданными и в то же время оправданными. Как и прежде, зрителей ждут новые интересные кейсы, но всем нам предстоит увидеть немного другого, не совсем привычного Артема Стрелецкого», — сказал Матвеев.