Машков назвал смерть Алентовой невосполнимой потерей для культуры

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков назвал уход из жизни народной артистки России Веры Алентовой невосполнимой потерей для российской культуры и отметил, что она оставила неизгладимый след в сердцах всех, кто видел ее на сцене и работал с ней.
Алентова ушла из жизни в четверг в возрасте 83 лет.
«С глубоким прискорбием узнал о смерти народной артистки России, блистательной актрисы театра и кино Веры Валентиновны Алентовой. Уход Веры Валентиновны — невосполнимая потеря для всей российской культуры. Ее талант, труд и личное обаяние оставили неизгладимый след в сердцах всех, кому посчастливилось видеть актрису на сцене и на экране, работать с ней или просто знать ее», — отметил Машков в соболезновании, опубликованном в Telegram-канале СТД.
Он напомнил, что на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина актриса создала ряд психологически точных и мощных образов, вошедших в золотой фонд отечественного искусства. Ее героини в кино стали жизненными ориентирами, символами стойкости, достоинства и надежды для нескольких поколений россиян, подчеркнул Машков.
«Светлая память о великолепной актрисе и замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах. От имени Союза театральных деятелей России и себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Веры Валентиновны», — заключил он.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме «Москва слезам не верит» (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как «Завтра была война» (1987), «Ширли-мырли» (1995), «Зависть богов» (2000), «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (2004), «Дорога без конца» (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.