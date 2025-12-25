Машков назвал смерть Алентовой невосполнимой потерей для культуры

«С глубоким прискорбием узнал о смерти народной артистки России, блистательной актрисы театра и кино Веры Валентиновны Алентовой. Уход Веры Валентиновны — невосполнимая потеря для всей российской культуры. Ее талант, труд и личное обаяние оставили неизгладимый след в сердцах всех, кому посчастливилось видеть актрису на сцене и на экране, работать с ней или просто знать ее», — отметил Машков в соболезновании, опубликованном в Telegram-канале СТД.