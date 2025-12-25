Режиссер Шахназаров назвал Веру Алентову великой актрисой

Народная артистка России Вера Алентова была великой актрисой и выдающимся человеком. Об этом ТАСС заявил народный артист РФ, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.
Он отметил, что давно знал Алентову, так как дружил с ее супругом, актером Владимиром Меньшовым. Шахназаров назвал пару Алентовой и Меньшова «замечательной» и «великой».
«Это огромная потеря для культуры. Одна ее роль в фильме “Москва слезам не верит” воспитала целое поколение отечественных зрителей. Ее вклад в советское и российское искусство огромен. Царство небесное, соболезнования близким и друзьям», — сказал он.
Народная артистка России умерла на 84-м году жизни 25 декабря. Ей стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким, после чего ее экстренно госпитализировали. Причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.
В 1965 году актриса дебютировала в кино, сыграв учительницу в фильме «Дни летные».
