Бондарчук признался, что решил никому не отдавать роль Карабаса Барабаса

Для создания образа злодея Федору Бондарчуку потребовался сложный грим

Актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук рассказал, что изначально не рассматривал возможность передать роль Карабаса Барабаса кому-либо другому, передает 1tv.ru.

По словам артиста, решение исполнить эту роль он принял самостоятельно. В статусе генерального продюсера проекта он сразу обозначил, что именно этого персонажа должен сыграть сам, поскольку не был готов уступить его другому актеру.

Также Бондарчук поделился подробностями работы над образом. Он отметил, что перевоплощение в Карабаса оказалось технически непростым. В частности, массивную бороду актеру помогал закреплять ассистент, а для создания внушительной фигуры персонажа использовались специальные элементы — увеличенные плечи и накладной живот.

Кадр из фильма «Буратино»
Кадр из фильма «Буратино»

Премьера фильма «Буратино» состоится 1 января и выйдет в широкий прокат. Главного героя озвучила Виталия Корниенко. В картине также снялись Александр Яценко, Виктория Исакова, Александр Петров, Марк Эйдельштейн, Анастасия Талызина и Степан Белозёров.

Ранее Федор Бондарчук объяснил, зачем в «Буратино» использовали motion capture.