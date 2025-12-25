Лишь один эпизод в фильме был снят на настоящем Кавказе. Сцену, где Шурик в спальном мешке падает в бурную реку, а Нина его спасает, снимали на реке Мзымте близ Сочи. Этот эпизод едва не стоил Александру Демьяненко здоровья: по сценарию он должен был лишь скатиться по склону, но страховка подвела, и актер действительно упал в холодную горную реку. К счастью, все обошлось, а реалистичный кадр вошел в финальный монтаж.