История о студенте-фольклористе Шурике (Александр Демьяненко), который попадает в водоворот событий, связанных с похищением красавицы Нины (Наталья Варлей), снималась в 1966 году. Леонид Гайдай, вдохновляясь эстетикой немого кино Чарли Чаплина и Фрэнка Ллойда, мастерски перенес ее на советскую почву, создав не просто комедию, а культурный феномен. Удивительно, но живописные горы, ущелья и колоритные улочки, которые зритель принимает за Кавказ, почти целиком были найдены съемочной группой на крымском побережье. Вспоминаем, где снимали культовый фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
Места, где снимали фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Несмотря на название, съемки культовой комедии Леонида Гайдая проходили преимущественно в Крыму. Каждая локация — от Алушты и ее окрестностей до единственного настоящего кавказского эпизода на реке Мзымте близ Сочи — стала полноправным участником действия, сохранившим магию кино на десятилетия.
Алушта и окрестности: главный горный район
Большая часть натурных съемок фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» прошла в районе Алушты и близлежащих поселков. Город с его субтропической растительностью и горным рельефом с блеском сыграл роль неустановленного кавказского городка.
Дорога, на которой произошла встреча Шурика и Нины. Знаменитая сцена знакомства главных героев снята на дороге между поселком Куйбышево и селом Высокое. На заднем плане кадра узнается силуэт горы Бурун-Кая. Главной же «звездой» эпизода стала ослица Люся, которая отличалась своенравным характером. Александр Демьяненко, чтобы найти с ней общий язык, подкармливал ее сахаром, из-за чего животное постоянно ходило за актером.
Дом дяди Джабраила. Лестница, по которой спускается Нина, и зеленые ворота, куда заносят выкуп (холодильник и баранов), находятся в Алуште на пересечении улицы Багликова и переулка Крапивного. Дом сохранился, а деревянные ворота со временем заменили на металлические. Местные жители привыкли к туристам, которые ищут эту знаковую локацию.
Алуштинский ЗАГС. Здание городского Дворца бракосочетания в фильме исполнило роль отделения милиции, куда доставили Шурика после срыва праздника. А вот сам Дворец бракосочетания, перед которым товарищ Саахов (Владимир Этуш) произносит свою знаменитую речь, был построен в павильоне.
Село Лучистое и Долина привидений
Окрестности села Лучистое (ранее село Лариндорф) стали природной декорацией для многих комедийных и лирических сцен.
Парк аттракционов и поимка невесты. Здесь, недалеко от Лучистого, снимали эпизоды с Трусом, Балбесом и Бывалым (Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов): сцену распития пива у бочки на фоне карусели и знаменитый момент, где они, взявшись за руки, перебегают дорогу перед машиной. В память об этом местные энтузиасты создали «Гайдай-парк» с музеем и стилизованными декорациями.
Ореховое дерево и камень Нины. В расположенной рядом Долине привидений снимали романтические сцены с Шуриком и Ниной. Сохранилось ореховое дерево, с которого герой Никулина бросал в Шурика орехами, и расщелина, откуда за парой наблюдала троица. Валун, на котором танцевала Нина, найти сложнее — после обвала 1992 года ландшафт местности изменился. Рядом с ореховым деревом установлена памятная табличка.
Другие крымские локации
При съемках фильма использовались и другие крымские локации, которые поклонники картины могут посетить и сегодня.
Пансионат «Чайка» в Алуште. Летний кинотеатр этого пансионата стал площадкой, где старшеклассники местной школы танцевали твист, а герой Никулина играл в домино. От самой танцплощадки сегодня осталась лишь лестница, но здание пансионата сохранилось.
Гостиница «Юность» (ныне Porto Mare). В этой алуштинской гостинице, в фильме имеющей вымышленный адрес Перекопская, 20, останавливался Шурик. Здесь впервые прозвучал тост: «Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!» Сегодня в полностью перестроенном здании находится современный отель.
Консервный завод в Симферополе. Мрачноватое здание завода идеально подошло на роль психиатрической больницы, куда поместили Шурика. Забор, на фоне которого была снята сцена его побега из учреждения, не сохранился, но местные художники нарисовали на одном из уцелевших сооружений граффити с героями фильма.
Никитская расщелина. Это живописное ущелье у поселка Никита изобразило в фильме палаточный лагерь Нины, откуда ее похищают. Сегодня локация пользуется популярностью у альпинистов и туристов.
Единственная кавказская локация: река Мзымта
Лишь один эпизод в фильме был снят на настоящем Кавказе. Сцену, где Шурик в спальном мешке падает в бурную реку, а Нина его спасает, снимали на реке Мзымте близ Сочи. Этот эпизод едва не стоил Александру Демьяненко здоровья: по сценарию он должен был лишь скатиться по склону, но страховка подвела, и актер действительно упал в холодную горную реку. К счастью, все обошлось, а реалистичный кадр вошел в финальный монтаж.
Интересные факты о фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
За кадром солнечной комедии скрываются не менее увлекательные истории, которые раскрывают процесс создания шедевра и судьбы его героев.
Основано на реальных событиях. Идея фильма родилась у Леонида Гайдая после прочтения газетной заметки о похищении невесты на Кавказе как части старинного обычая. Этот драматичный сюжет режиссер решил переосмыслить в комедийном ключе.
Распад троицы после съемок. Картина «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» стала последним фильмом, где Вицин, Никулин и Моргунов появились вместе. Из-за конфликта Евгения Моргунова со съемочной группой для некоторых сцен пришлось использовать дублера, а в следующих фильмах Гайдая его место заняли другие актеры.
Голоса за кадром. Многих это удивляет, но Нина говорит голосом не Натальи Варлей, а голосом актрисы Надежды Румянцевой. Песню «Проснись и пой» («Песенка о медведях») исполнила Аида Ведищева. Гайдай объяснил такое решение отсутствием у Варлей опыта озвучивания.
Пророчество Гайдая, которое не сбылось. Сам режиссер скептически относился к долгой жизни своих картин. Он считал, что к 2000 году их комедийные приемы устареют и станут совершенно не интересны новым поколениям. Однако время доказало обратное: фильм остается любимым у зрителей всех возрастов, объединяя семьи у экранов.