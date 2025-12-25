Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

91-летний Олег Басилашвили высказался о смерти Веры Алентовой

Артист назвал коллегу прекрасной актрисой
Олег Басилашвили
Олег БасилашвилиИсточник: Legion-Media.ru

Олег Басилашвили одним из первых высказался о внезапном уходе из жизни Веры Алентовой. 91-летний советский актер признался, что ему жаль, и назвал коллегу хорошим и добрым человеком.

«Очень жаль, что умерла. Человек хороший, добрый, отличный, прекрасная актриса. Очень жаль, конечно. Я сочувствую, и царство ей небесное», — рассказал Олег Валерианович в беседе с изданием 78.ru.

Вера Алентова ушла из жизни 25 декабря 2025 года. Днем актриса приехала в Театр имени Маяковского, чтобы проститься с коллегой Анатолием Лобоцким.

Вера Алентова
Вера АлентоваИсточник: Legion-Media.ru

По словам очевидцев, 83-летняя актриса была разбита и не могла твердо стоять на ногах. Звезде фильма «Москва слезам не верит» стало плохо, и ей вызвали скорую.

Из здания Веру Валентиновну вынесли на носилках. Как сообщают СМИ, у актрисы произошла клиническая смерть. Врачам не удалось ее спасти. Отмечается, что в последние месяцы у актрисы были проблемы с сердцем.

Дата и место прощания с народной артисткой России пока неизвестны. Художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев отметил, что проститься с Верой Валентиновной, безусловно, можно будет в театре, в котором она прослужила 60 лет.

Дочь Веры Алентовой Юлия Меньшова подтвердила смерть матери в личном блоге. Актриса и телеведущая трогательно почтила память родителей.