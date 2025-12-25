Олег Басилашвили одним из первых высказался о внезапном уходе из жизни Веры Алентовой. 91-летний советский актер признался, что ему жаль, и назвал коллегу хорошим и добрым человеком.
«Очень жаль, что умерла. Человек хороший, добрый, отличный, прекрасная актриса. Очень жаль, конечно. Я сочувствую, и царство ей небесное», — рассказал Олег Валерианович в беседе с изданием 78.ru.
Вера Алентова ушла из жизни 25 декабря 2025 года. Днем актриса приехала в Театр имени Маяковского, чтобы проститься с коллегой Анатолием Лобоцким.
По словам очевидцев, 83-летняя актриса была разбита и не могла твердо стоять на ногах. Звезде фильма «Москва слезам не верит» стало плохо, и ей вызвали скорую.
Из здания Веру Валентиновну вынесли на носилках. Как сообщают СМИ, у актрисы произошла клиническая смерть. Врачам не удалось ее спасти. Отмечается, что в последние месяцы у актрисы были проблемы с сердцем.
Дата и место прощания с народной артисткой России пока неизвестны. Художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев отметил, что проститься с Верой Валентиновной, безусловно, можно будет в театре, в котором она прослужила 60 лет.
Дочь Веры Алентовой Юлия Меньшова подтвердила смерть матери в личном блоге. Актриса и телеведущая трогательно почтила память родителей.