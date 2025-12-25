Ричмонд
Дочь Веры Алентовой Юлия Меньшова публично высказалась о смерти матери

Актриса и телеведущая подтвердила смерть Алентовой в личном блоге
Юлия Меньшова
Юлия МеньшоваИсточник: Legion-Media.ru

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова впервые прокомментировала смерть матери, народной артистки России Веры Алентовой. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Актриса опубликовала совместную фотосессию родителей — Алентовой и режиссера Владимира Меньшова.

Вера Алентова и Владимир Меньшов / фото: соцсети
Вера Алентова и Владимир Меньшов / фото: соцсети

«Мамы больше нет. Теперь они — вместе», — подписала Юлия серию снимков.

Владимир Меньшов, Вера Алентова
История любви Веры Алентовой и Владимира Меньшова: союз, прошедший через все испытания

Владимир Меньшов ушел из жизни в 2021 году от последствий коронавирусной инфекции. Веры Алентовой не стало 25 декабря 2025-го. Сообщалось, что ей стало плохо в театре имени Маяковского во время прощания с актером Анатолием Лобоцким. По данным Shot, у 83-летней актрисы были проблемы с сердцем, обострившиеся на фоне перенесенного ранее коронавируса.