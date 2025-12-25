Дочь Веры Алентовой Юлия Меньшова публично высказалась о смерти матери

Владимир Меньшов ушел из жизни в 2021 году от последствий коронавирусной инфекции. Веры Алентовой не стало 25 декабря 2025-го. Сообщалось, что ей стало плохо в театре имени Маяковского во время прощания с актером Анатолием Лобоцким. По данным Shot, у 83-летней актрисы были проблемы с сердцем, обострившиеся на фоне перенесенного ранее коронавируса.