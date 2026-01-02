Съемки картины проходили в несколько этапов, перемещаясь с одного континента на другой для достижения максимальной аутентичности. Основной блок работы начался в сентябре 2024 года в Нью-Йорке и завершился там же в начале декабря. Основное действие фильма разворачивается в США, все происходит в середине 1950-х годов.