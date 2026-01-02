Картина «Марти Великолепный» — это кинематографическое высказывание о цене гения и одержимости. Режиссер Джош Сэфди, известный по фильму «Неограненные алмазы», впервые за 17 лет снял сольный проект, собрав звезд первой величины. В центре сюжета — вымышленная история амбициозного игрока в настольный теннис Марти Маузера, вдохновленная жизнью реального чемпиона Марти Рейсмана. Рассказываем о дате, когда фильм выйдет на экраны, об актерском составе и другие интересные подробности.
Когда выйдет фильм «Марти Великолепный»
Мировая премьера фильма «Марти Великолепный» запланирована на 25 декабря 2025 года. В России кинокартина выйдет в прокат чуть позже — 15 января 2026 года.
Где и как проходили съемки фильма «Марти Великолепный»
Съемки картины проходили в несколько этапов, перемещаясь с одного континента на другой для достижения максимальной аутентичности. Основной блок работы начался в сентябре 2024 года в Нью-Йорке и завершился там же в начале декабря. Основное действие фильма разворачивается в США, все происходит в середине 1950-х годов.
В феврале 2025 года съемочная группа ненадолго переместилась в Японию. Операторскую работу взял на себя Дариус Хонджи, известный по фильмам Вуди Аллена и Пона Джун-хо.
Кто снимается в фильме «Марти Великолепный»
Во главе каста — Тимоти Шаламе, который не только исполнил роль эксцентричного чемпиона Марти Маузера, но и выступил одним из продюсеров проекта. Его партнершей по фильму стала Гвинет Пэлтроу, вернувшаяся в большое кино после длительного перерыва. Она сыграет актрису Кэрол Данн — любовный интерес главного героя.
Уникальность актерского состава — в смешении голливудских звезд, музыкантов и знаковых фигур из разных областей. Так, дебютировал в большом кино рэпер Tyler, the Creator. В картине также заявлены комедиантка Фрэн Дрешер (сыграла мать Марти), бизнесмен Кевин О’Лири и целая плеяда непрофессиональных актеров — от режиссера Абеля Феррары до канатоходца Филиппа Пети.
О чем будет фильм «Марти Великолепный»
Фильм рассказывает вымышленную историю, вдохновленную жизнью реального чемпиона Марти Рейсмана. Действие разворачивается в США 1950-х годов. Главный герой Марти Маузер — амбициозный и одаренный молодой человек, одержимый идеей стать величайшим игроком в настольный теннис. Его путь к славе — это дорога, полная жертв, одиночества и конфликтов с окружающим миром, который не воспринимает его мечту всерьез.
Интересные факты о фильме «Марти Великолепный»
За экранной страстью и чемпионским блеском скрывается не менее захватывающая рабочая кухня проекта.
С бюджетом, превышающим 70 млн долларов, «Марти Великолепный» побил внутренний рекорд студии A24.
По словам оператора Дариуса Хонджи, Тимоти Шаламе настолько вжился в роль, что зрители могут его не узнать. Актер посвятил несколько месяцев изнурительным тренировкам под руководством профессиональных теннисистов, среди которых значится участница Олимпийских игр Вей Ванг, чтобы выглядеть в кадре как настоящий спортсмен.
В фильме снялись около 140 непрофессиональных актеров, что является фирменным приемом братьев Сэфди.