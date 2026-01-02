Ричмонд
Что известно о фильме «Марти Великолепный»: дата выхода, звездный состав и чемпионский дух

Фильм «Марти Великолепный» выйдет в российский прокат при поддержке компании «Атмосфера кино». Этот проект обещает стать одним из самых масштабных и дорогих в истории независимой студии A24
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Марти Великолепный
Кадр из фильма «Марти Великолепный»

Картина «Марти Великолепный» — это кинематографическое высказывание о цене гения и одержимости. Режиссер Джош Сэфди, известный по фильму «Неограненные алмазы», впервые за 17 лет снял сольный проект, собрав звезд первой величины. В центре сюжета — вымышленная история амбициозного игрока в настольный теннис Марти Маузера, вдохновленная жизнью реального чемпиона Марти Рейсмана. Рассказываем о дате, когда фильм выйдет на экраны, об актерском составе и другие интересные подробности. 

Когда выйдет фильм «Марти Великолепный»

Мировая премьера фильма «Марти Великолепный» запланирована на 25 декабря 2025 года. В России кинокартина выйдет в прокат чуть позже — 15 января 2026 года. 

Где и как проходили съемки фильма «Марти Великолепный» 

Кадр из фильма Марти Великолепный
Кадр из фильма «Марти Великолепный»

Съемки картины проходили в несколько этапов, перемещаясь с одного континента на другой для достижения максимальной аутентичности. Основной блок работы начался в сентябре 2024 года в Нью-Йорке и завершился там же в начале декабря. Основное действие фильма разворачивается в США, все происходит в середине 1950-х годов. 

В феврале 2025 года съемочная группа ненадолго переместилась в Японию. Операторскую работу взял на себя Дариус Хонджи, известный по фильмам Вуди Аллена и Пона Джун-хо.

Кто снимается в фильме «Марти Великолепный»

Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу в фильме Марти Великолепный
Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу в фильме «Марти Великолепный»

Во главе каста — Тимоти Шаламе, который не только исполнил роль эксцентричного чемпиона Марти Маузера, но и выступил одним из продюсеров проекта. Его партнершей по фильму стала Гвинет Пэлтроу, вернувшаяся в большое кино после длительного перерыва. Она сыграет актрису Кэрол Данн — любовный интерес главного героя.

Уникальность актерского состава — в смешении голливудских звезд, музыкантов и знаковых фигур из разных областей. Так, дебютировал в большом кино рэпер Tyler, the Creator. В картине также заявлены комедиантка Фрэн Дрешер (сыграла мать Марти), бизнесмен Кевин О’Лири и целая плеяда непрофессиональных актеров — от режиссера Абеля Феррары до канатоходца Филиппа Пети.

О чем будет фильм «Марти Великолепный»

Кадр из фильма Марти Великолепный
Кадр из фильма «Марти Великолепный»

Фильм рассказывает вымышленную историю, вдохновленную жизнью реального чемпиона Марти Рейсмана. Действие разворачивается в США 1950-х годов. Главный герой Марти Маузер — амбициозный и одаренный молодой человек, одержимый идеей стать величайшим игроком в настольный теннис. Его путь к славе — это дорога, полная жертв, одиночества и конфликтов с окружающим миром, который не воспринимает его мечту всерьез.

Интересные факты о фильме «Марти Великолепный»

Кадр из фильма Марти Великолепный
Кадр из фильма «Марти Великолепный»

За экранной страстью и чемпионским блеском скрывается не менее захватывающая рабочая кухня проекта. 

  • С бюджетом, превышающим 70 млн долларов, «Марти Великолепный» побил внутренний рекорд студии A24.

  • По словам оператора Дариуса Хонджи, Тимоти Шаламе настолько вжился в роль, что зрители могут его не узнать. Актер посвятил несколько месяцев изнурительным тренировкам под руководством профессиональных теннисистов, среди которых значится участница Олимпийских игр Вей Ванг, чтобы выглядеть в кадре как настоящий спортсмен.

  • В фильме снялись около 140 непрофессиональных актеров, что является фирменным приемом братьев Сэфди. 